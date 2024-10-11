新华社万象10月10日电 通讯｜中老合作推动老挝医疗水平不断提升

新华社记者赵旭 马淮钊

老挝首都万象湄公河畔，中国援老挝玛霍索综合医院掩映在郁郁葱葱的热带树木之间，现代化的医疗设施吸引不少患者慕名前往。

这是9月11日在老挝首都万象拍摄的中国援老挝玛霍索综合医院（无人机照片）。新华社发（凯乔摄）

“我一直关注这家医院的建设进展，已经来就医两次了，能有这么现代化的医院，我感到很骄傲。”38岁的万象市民显玛尼说，“我们现在看病更方便了，感谢中国的帮助！”

中国援老挝玛霍索综合医院是中国为老挝援建的民生领域标志性项目。项目于2018年12月开工，一期工程于2021年11月完工并移交老方使用，目前正在建设的门急诊楼、医技楼等二期工程已接近尾声。完工后，玛霍索综合医院将成为老挝规模最大、科室设置最全的综合性医院和重要的医学教学基地。

这是9月11日在老挝首都万象拍摄的中国援老挝玛霍索综合医院（无人机照片）。新华社发（凯乔摄）

老挝卫生部长本丰说，中方帮助老方建设现代化医院、提供先进医疗器材、举办培训班，提高了老挝的医疗水平。

今年8月，位于老挝北部琅勃拉邦省的琅勃拉邦医院也传来好消息，中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目正式启用并移交老方。这座中国本世纪初援建的医院正焕发新的生机，为老挝北部偏远地区民众提供更优质的医疗服务。

琅勃拉邦医院院长普瓦那·阿努那康表示，项目完成后，医院的软硬件都得到升级，医疗救治能力有了提升，当地民众不必再长途跋涉前往万象或国外寻求治疗，大幅减轻了经济负担和旅途劳顿。

这是8月16日在老挝北部琅勃拉邦省拍摄的琅勃拉邦医院（无人机照片）。新华社发（凯乔摄）

项目移交后，云南省第一人民医院派出医疗队员，开展为期三年的技术援助。医疗队队长陆灿介绍说，医疗队会同老方医务人员完成硬件设备调试，顺利启用外科和心血管科楼，提升了琅勃拉邦医院创伤及心血管疾病救治能力。下一步，医疗队将参与梳理医院各项规章制度和规范流程，并开展医疗培训。

在位于万象的老挝人民军103医院，有一支特殊的中国援老医疗队——中国人民解放军援老挝医疗专家组。多年来，一批批医疗队员以仁心仁术为老挝军民健康保驾护航。

自2019年开始，中国人民解放军持续向老挝人民军103医院派遣医疗队，开展医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座、巡诊义诊等活动，帮助103医院完成多项重大疑难手术。同时，医疗队重视老方医疗人才梯队培养，因材施教、倾情相授，致力于为当地留下一支“带不走的医疗队”。

这是8月16日在老挝北部琅勃拉邦省拍摄的琅勃拉邦医院（无人机照片）。新华社发（凯乔摄）

“中国医疗专家经验丰富，通过理论和实操教学提高了我们的医疗技术水平。专家们精湛的医疗技术减轻了患者病痛，节省了医疗费用，受到患者一致称赞。”103医院消化内科医生万康说。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示，医疗队取得的成果体现了两国两军长期友好关系，为不断深化全面战略合作伙伴关系注入了不竭动力。

随着中国援建老挝医院陆续投入使用、一批批援老医疗队接续工作，中老不断深化医疗卫生领域务实合作，造福当地民众，为推动构建中老命运共同体作出了积极贡献。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)