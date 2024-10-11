新华社罗马/贝鲁特10月10日电 以色列10日袭击了黎巴嫩南部3处联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）营地。据意大利媒体报道，其中2处为意大利营地。联黎部队和意大利方面对以方提出强烈抗议，认为此类袭击违反国际法和安理会相关决议，“完全不可接受”。

联黎部队10日发表声明说，以色列国防军的一辆梅卡瓦坦克向联黎部队位于纳古拉地区司令部的一座哨塔开火，造成两名维和部队人员受伤。此外，以军还袭击了黎南部边境拉布纳地区一处联合国维和部队掩体，损坏了车辆和通信系统。

联黎部队在声明中强调，任何蓄意袭击维和人员的行为都严重违反国际人道主义法和安理会第1701号决议。

袭击事件发生后，意大利国防部长圭多·克罗塞托紧急召见以色列驻意大利大使，表达强烈抗议。克罗塞托说，以色列对联合国维和部队的攻击“完全不可接受”，而且明显违反国际法。克罗塞托已向联合国提出正式申诉，要求以色列军方确保意大利维和人员的安全并遵守国际法。

克罗塞托还表示，已联系以色列国防部长约亚夫·加兰特表达抗议，告知他此次事件对意大利政府来说是不可接受的。

消息人士向新华社记者展示的遭袭哨塔照片显示，哨塔墙体被炸出一个窟窿。该消息人士还确认，两名印度尼西亚籍维和人员在袭击中受伤，目前正在医院接受治疗。

另据黎巴嫩真主党10日发表的声明，真主党当天用导弹袭击了一辆向黎南部纳古拉地区推进的以色列坦克，导致该坦克被烧毁以及坦克内人员伤亡。真主党还在纳古拉地区用火箭弹袭击了试图从目标车辆中撤出伤亡人员的以军。

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