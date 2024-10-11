新华社日内瓦10月10日电 联合国人权理事会第57届会议10日协商一致通过中国代表喀麦隆、洪都拉斯、巴基斯坦、土耳其等30国提交的无障碍建设促进所有人享有人权决议。这是联合国首次就这一专题通过决议。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在介绍决议草案时表示，无障碍环境建设是人类文明进步的标志，也是促进全体人民平等、充分、便捷地参与和融入社会生活、共享经济社会发展成果、充分实现各项人权的重要保障。无障碍事业能够让发展成果惠及全体人民，实现机会平等和包容普惠发展。希望各方凝聚“人人享有无障碍”共识，共同推进无障碍事业。

古巴、多米尼加、贝宁等多国发言，表示决议将有力增强各方对无障碍问题的认识和关注，促进相关领域国际合作，为残疾人、老年人等各类群体平等参与社会生活和享有人权提供保障。决议充分反映了无障碍事业的前进方向，有利于推动国际人权事业健康长远发展。决议通过后，联合国人权高专办及多国向中国表示祝贺。

2023年9月1日，《中华人民共和国无障碍环境建设法》正式实施，这是中国在无障碍领域首部综合性法律。在中华民族传统节日重阳节来临之际，人权理事会通过这一决议，对中国加强相关领域理念引领、推动无障碍建设国际标准、促进老年人权利保障具有重要意义。

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