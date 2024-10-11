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中国展台首次亮相美国国际会议与奖励旅游展

2024年10月11日08:37 | 来源：新华网
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新华社美国拉斯维加斯10月10日电（记者黄恒）2024年美国国际会议与奖励旅游展10日在拉斯维加斯落下帷幕。中国展台首次亮相这一展会，不仅展示了中国在全球会奖旅游市场的新面貌，也提供了丰富多样的会奖旅游选择。

中国展台由北京、上海、陕西、重庆的文化和旅游主管部门，以及多家会奖旅游服务商和中国国际航空公司共同参与，展示了中国丰富的历史文化旅游资源、现代化的会议设施、国际化商务环境、多元融合的文化特点，以及以航线网络广布、中转服务便捷为特色的高效旅游交通解决方案。

中国驻洛杉矶旅游办事处主任吴大伟说，中外业内人士在展会期间深入探讨了未来在会议策划、产品设计及活动组织等方面的合作，“有望为中国的会奖旅游市场注入新活力”。

参加展会的上海市文化和旅游局代表表示，上海正在打造中国入境旅游第一站的品牌。“本次参展，我们进一步了解了全球会奖旅游行业的最新动态和市场需求，这为上海市未来优化会奖旅游服务和产品提供了有益参考，也有助于提升上海在全球旅游市场中的竞争力。”

今年的美国国际会议与奖励旅游展为期3天，为各国展示会议、奖励旅游、展览及活动领域的资源提供了重要平台。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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