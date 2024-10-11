新华社维也纳10月10日电（记者于涛 刘昕宇）10月9日至10日，由中国和联合国工业发展组织（工发组织）共同举办的第九届“城市之桥”活动在维也纳联合国总部举行。

本届活动以“共商创新之道，共建未来之城”为主题，来自全球100多个国家的700多名各界人士围绕城市低碳转型、交通、减贫、公共事业管理以及人工智能等问题展开深入交流。

工发组织总干事穆勒在致辞中感谢中国政府长期以来为“城市之桥”活动提供的大力支持。他表示，2016年工发组织与中国共同启动“城市之桥”活动，为城市发展提供创新解决方案，成为工发组织旗舰活动。当前，全球城市化进程加快，既带来巨大挑战，也蕴藏重要机遇。“城市之桥”活动重在提供可在城市间实施和复制的解决方案，帮助全球城市向可持续创新型城市转型，实现更可持续和更美好的未来。

中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松大使致辞表示，“城市之桥”活动为促进城市可持续发展搭建交流合作的平台，为促进南北交流、扩大南南合作、推进“全球南方”现代化进程作出贡献。中国城市发展可为“全球南方”国家城市建设提供有益经验。

西安市市长叶牛平作为本届“城市之桥”活动的特邀嘉宾，出席“市长对话”活动并分享了西安在绿色低碳发展方面的举措和经验。西安市在“城市之桥”活动展览中设置展台，通过播放城市宣传视频，展示西安知名企业产品，向各国嘉宾介绍西安的产业实力、科技创新和绿色发展成果。

与会人士高度评价“城市之桥”活动，认为工发组织这一旗舰活动将城市发展、包容性增长及长期政策和解决方案有机结合，独树一帜。各方表示将继续支持、积极参与“城市之桥”活动，共同分享经验、技术和举措，探讨创新的解决方案，共同推进联合国可持续发展进程。

活动期间，李松在接受媒体采访时表示，“城市之桥”活动于2016年由中国政府与工发组织共同发起，初衷是为“一带一路”沿线城市架设合作桥梁。8年来，“城市之桥”受到国际社会广泛欢迎，世界各地120多个城市参加历届活动，不仅是工发组织的旗舰项目，而且日益成为全球性城市发展论坛。“城市之桥”与中国“一带一路”倡议一脉相承、与全球发展倡议高度契合。通过高质量共建“一带一路”、积极践行全球发展倡议，中国以实际行动为城市建设和共同发展提供支持。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)