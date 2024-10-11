人民网阿布扎比10月10日电 （记者李潇）日前，“中海人文交流和互鉴双语文库”（下称“中海文库”）读者沙龙活动在阿联酋扎耶德大学孔子学院圆满落下帷幕。

“中海人文交流和互鉴双语文库”（“中海文库”）读者沙龙活动期间，中阿各界人士就语言文化、图书出版等主题进行了密切交流与互动。人民网记者 李潇摄

此次活动由中外语言交流合作中心、北京外国语大学、北京师范大学出版集团、扎耶德大学孔子学院及沙特卡利玛出版集团共同举办，汇聚中阿青年学者与文学翻译家，围绕《诗经》《丝路文明十五讲》《现当代阿拉伯文化中的中国形象》等“中海文库”首批成果，共同探讨中海语言文化交流合作的历史脉络、现实需要、发展路径、美好愿景等问题。北京外国语大学阿拉伯学院副教授尤梅，埃及翻译家、2019年中华图书特殊贡献奖获得者雅拉·艾尔密苏里，扎耶德大学孔子学院院长张翠翠以及扎耶德大学的百余位师生出席活动。

“中海人文交流和互鉴双语文库”（“中海文库”）读者沙龙活动期间，中阿各界人士就语言文化、图书出版等主题进行了密切交流与互动。人民网记者 李潇摄

尤梅表示，中海之间的文化交流应是双向的、互动的，应通过更多文学翻译、文化交流活动，促进中海文化的深入了解和互动。

雅拉·艾尔密苏里表示，翻译不仅是语言的转换，更是文化的传递和心灵的沟通。“中海文库”能够吸引广泛的读者和研究者，充分证明了中海语言文化交流的巨大潜力和广阔前景。

张翠翠表示，孔子学院作为开展国际中文教育的重要平台，一直致力于促进中外语言文化交流互鉴。扎耶德大学孔子学院将持续通过举办读书会等方式推广“中海文库”，为师生们提供更多了解和接触中国文化的机会。

在场师生纷纷表示，“中海文库”选取的图书话题丰富，兼具文学性、艺术性、学术性与时代性，为海合会国家中文学习者提供了了解中国语言文化的新窗口。

遍布海湾国家的10家卡利玛连锁书店已同步发售《诗经》《丝路文明十五讲》《现当代阿拉伯文化中的中国形象》《中庸与调和：中阿思想对话》等多部“中海文库”的中阿双语图书，为中阿读者提供更丰富的阅读选择。

连日里，前来卡利玛书店阅读购买“中海文库”图书的读者络绎不绝。店长马吉德接受采访称，“中海文库”为当地读者提供了更多了解和接触中国文化的机会，为中阿人民之间的友谊与合作搭建了新的桥梁。随着“中海文库”不断丰富，相信中阿文化交流将绽放出更加绚丽的光彩。

“中海人文交流和互鉴双语文库”（“中海文库”）读者沙龙活动期间，中阿各界人士就语言文化、图书出版等主题进行了密切交流与互动。人民网记者 李潇摄

2024年4月“国际中文日”期间，中外语言交流合作中心联合国内外高校、智库、出版机构共同启动 “中海文库”建设工作，翻译出版在中国和海合会国家具有重要影响、获得广泛认可的优秀图书。首批立项的13本中阿双语著作涵盖中阿文化的多个方面，展现了中海各国文化的独特魅力与深厚底蕴。

(责编：王禹蘅、杨牧)