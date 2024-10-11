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德国探索发展农业光伏

本报记者 徐 馨
2024年10月11日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，位于德国东部萨克森州的克劳沙农业光伏园举行奠基仪式，这是该州第一个商用农业光伏园，装机容量1.5兆瓦。根据德国政府此前发布的发展目标，到2030年，德国30%的耕地将用于生产有机农作物，同时可再生能源在电力能源中的占比要达到80%。探索发展农业光伏有助于兼顾这两个方面的发展目标。

　　农业光伏是指在光伏电池板下或光伏模块之间进行农业种植，实现“一地两用”。通过农业光伏，农民可以降低用电成本，并出售结余的电力增加收入；太阳能板可以遮阴挡风，降低土壤水分蒸发量，创新设计的太阳能板还能够收集雨水用于灌溉等。

　　德国是欧洲较早探索发展农业光伏的国家之一。2021年，德国标准化学会出台农业光伏具体标准和规范，并规定农业光伏发电最多占农业用地的15%，且降低原作物产量不得超过1/3。所有的农业光伏项目必须符合标准才能招标投资，避免滥用农业补贴。德国《可再生能源法》也为农业光伏提供支持。比如，通过税收优惠和简化审批程序，鼓励农民、企业和居民建立光伏农业合作社，共同参与并分享收益，以及资助农业光伏技术开发和项目试点等。

　　当前，农业光伏在德国的接受度逐渐提高。近期一项调查显示，德国214名受访农民中，超过150人考虑参与农业光伏项目。光伏发电的实用性和额外收入，是吸引他们的主要因素。在柏林国际绿色周、柏林绿色科技节等展会上，一些青年农民纷纷展示自家小型农场和光伏发电的融合成果。其中，“歌德巴赫”光伏农场项目始于2016年，当地农民、高校、研究所共同参与，以马铃薯、小麦、芹菜等为主要作物。运行两年后，农场的土地利用效率提高了近一倍，农民的收益显著增加。

　　虽然德国农业光伏发展势头良好，但仍存在一些难题。其中，最受关注的是农作物产量和光伏遮阴率的关系。比如，在康斯坦茨湖附近的试点项目中，由于遮阴，马铃薯产量减少了20%，芹菜和小麦产量没有明显变化，苜蓿则表现出更好的长势和更低的需水量。

　　德国霍恩海姆大学自然景观与植物生态系学者安德里斯·施威格认为，在供水充沛地区，光伏板遮阳可能导致作物减产；在干旱地区，遮阴可减少水分蒸发，长期来看有利于稳定产量。此外，光伏遮阴还能够降低高强度太阳辐射对农作物光合作用的影响，提高作物对极端气候的抵御能力。为此，需要开展更多的研究，加强技术投入，以进一步支持智能农业光伏发展。

　　（本报柏林10月10日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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