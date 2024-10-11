本报记者 曹师韵

印尼中国高速铁路有限公司日前发布数据显示，截至10月初，已有来自159个国家和地区的约30万人次外国乘客乘坐雅万高铁。其中，马来西亚乘客数量达8.5万人次，中国乘客数量达4.5万人次，其后是新加坡和日本。除亚洲外，还有来自欧洲、北美洲、大洋洲、非洲等地区的国际乘客。印尼中国高速铁路有限公司总经理秘书伊娃·查瑞尼萨表示，雅万高铁已成为受到印尼国际游客青睐的现代化交通方式之一。

2023年10月17日，由中印尼两国共同修建的雅万高铁正式通车。这是印尼第一条高速铁路，连接首都雅加达与西爪哇省首府、旅游名城万隆。雅万高铁开通后，两地间旅行时间缩短至最快46分钟。相比刚开通时，雅万高铁的日均载客量翻了一倍，从9000人次增加到1.8万—2.2万人次。

印尼中国高速铁路有限公司相关负责人表示，雅万高铁乘客数量激增的一个重要原因就是乘坐该列车的游客数量显著增加。今年4月的一份调查显示，多达44%的乘客搭乘列车的目的是旅游、度假或家庭活动。

随着雅万高铁对旅游业的积极影响逐渐显现，目前已有10多个万隆旅游景区与雅万高铁运营方合作推出优惠措施以吸引游客，包括持有高铁车票的游客可免费乘坐接驳车辆、免景区门票以及获得用餐和住宿折扣等。截至今年4月，已有超过2.1万名高铁乘客参与了相关促销活动，部分景点的游客数量增加了4倍。高铁沿线地区也在积极开发新的旅游景点，完善餐厅、酒店等相关设施，希望能吸引更多旅客。

由于旅行时间大大缩短，不少旅行社还推出雅加达或万隆一日游套餐。一家印尼当地旅行社还针对东南亚地区国际观光团推出了“雅万高铁旅行套餐”，将雅万高铁本身作为一项吸引国际游客的打卡景点。“雅万高铁提供了更多旅游选择，提高了游客对万隆及周边地区的兴趣，带动了当地旅游产业发展，我们正在开发高铁沿线更多的旅游线路和套餐选择。”当地一家旅行社经理哈西安娜·阿沙迪表示。

西爪哇省的统计数据显示，今年5月该地区游客数量环比增加94.84%。西爪哇省官员表示，西爪哇省有着丰富的旅游资源，得益于雅万高铁的开通，现在游客从雅加达到万隆等地旅游可实现当天往返，来西爪哇省各地区旅游的本地及国际游客数量均有所增加。

印尼旅行社协会主席宝琳·苏哈诺表示，自雅万高铁开通以来，该协会收到许多来自学校或企业的高铁体验申请。同时，雅万高铁作为东南亚地区首条高速铁路，还吸引了不少来自东盟国家的游客，对促进印尼的旅游业发展发挥了积极作用。查瑞尼萨认为，雅万高铁将继续加强与政府和旅游行业的密切合作，为宣传和推广高铁沿线的旅游资源提供助力。

（本报雅加达10月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 15 版）

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