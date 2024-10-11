本报记者 任皓宇

2024年利雅得国际书展近日在沙特首都利雅得举行。作为阿拉伯国家影响力最大的书展之一，本届书展以“利雅得阅读”为主题，吸引了来自30多个国家和地区的2000多家出版商参与。五洲传播出版社、外语教学与研究出版社等中国出版机构联合参展，并举办了丰富多彩的文学交流活动，为增进中阿相互了解和文化交流合作贡献力量。

在本次书展上，中国出版机构规划了中国主题精品图书展区、中阿互译图书展区、中国特色文创体验区三大专题展区，展示了1000多册中、阿、英文版中国主题图书，很多当地读者驻足翻阅、购买。

利雅得一家教育机构的工作人员拉格达说：“现在很多沙特民众学习中文，关于中文学习、中国文化相关的书籍特别受欢迎，我和朋友在书展上买了很多中国图书。”专注于中国图书推广的埃及希克迈特文化产业集团代表阿穆尔·莫吉斯表示，当前阿拉伯国家民众学习中文的热情高涨，对中文书籍的需求不断增加，书籍互译可以进一步增进双方的相互了解和文化交流。

除了丰富的图书展示外，中方参展机构还举办了多项人文交流活动。“中沙文学沙龙”活动以“文脉交融·文明交响”为题，汇聚中沙当代知名作家与学者，共同追溯两国文学交流的历史脉络，展望文化交往的未来图景。活动由五洲传播出版社、中国石化中东代表处、苏尔坦亲王大学孔子学院和苏尔坦亲王大学联合主办。

“文学作品蕴含着强大的文化力量，能够跨越国界，引发共鸣共通。”参会的中国作家代表徐则臣表示，“中沙两国文学家的对话与交流，无疑将进一步加深我们之间的理解和友谊。”苏尔坦亲王大学比较文学领域教授艾米拉·扎哈拉妮表示：“沙中两国都有着悠久的文学传统和丰富的文化遗产，通过文学对话，我们可以更好地了解彼此的文化，增进友谊与互信。”

当前，中沙在人文领域交流合作不断扩大，两国民间交往日益密切。五洲传播出版社副总经理关宏表示，出版社多年来致力于推动中沙在图书出版领域的深度交流与合作，以书为媒搭建起中沙文化交流、文明互鉴的桥梁，为构建中阿命运共同体贡献图书出版界的力量。

利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，人文交流是促进民心相通的重要途径。“当前，沙中各领域友好合作发展迅速，两国人民的相互了解和友谊不断增进，越来越多的沙特民众喜爱上中国文化，期待双方人文交流合作不断迈上新台阶。”

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)