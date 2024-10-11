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工人在浙江省乐清市奔一新能源有限公司生产线上工作。

新华社记者 江 汉摄

10月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会表示，针对当前经济运行中的新情况新问题，中国加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。9月底，国新办发布会宣布一揽子货币政策增量政策。

多名国际人士接受本报采访时表示，这些措施力度超出市场预期。“中国释放了强化政策协同、着力推动全年经济增长目标实现的积极信号。”

“持续提振人们对中国经济的信心”

近日，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

长期观察研究中国发展的美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，在当前复杂的国内外经济环境中，中国采取支持经济持续增长的系列政策，反映了中国长期以来为应对不断变化的经济发展情况，始终采取的谨慎务实态度。中国政府正在进行一项并不容易的平衡：在实施经济刺激政策的同时，预防未来可能引发的金融风险。可以肯定的是，中国将适时调整经济政策以应对实际情况。

“中国政府通过宣布一系列增量政策，采取积极立场，持续提振人们对中国经济的信心。这些政策反映了中国推动经济复苏的战略性。”法国凯致商学院副教授、中国人民大学中法学院法方执行代表聂可表示，通过瞄准国内需求、支持企业发展、稳定房地产和增强资本市场信心等多方面举措，中国旨在为可持续增长搭建一个强大框架。

聂可认为，贯彻落实这些增量政策，是一项综合性、系统性工作。这些措施需要得到有效执行，并随着经济状况发展而进行适当调整。

“中国新出台的增量政策有助于保持稳定，提振市场信心。”巴基斯坦独立新闻社记者阿卜杜勒·瓦吉德·汗认为，这些政策有助于通过扩大内需来促进消费，从而应对经济下行压力。比如，中国房地产市场目前面临挑战，这些刺激措施包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率等，有助于促进房地产市场稳定。这些政策还将促进投资，最终支持持续的经济复苏和增长。

“在当前世界经济普遍放缓的背景下，中国经济近年来表现较好，比世界其他地区更具活力和动力。”土耳其亚太研究中心创始董事塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，中国正在以良好的方式处理经济问题、消除未来风险。

“为经济稳定增长和高质量发展创造良好金融环境”

中国日前公布的一揽子货币政策增量政策包括，在总量货币政策方面，明确央行将进行降准、降息。在支持资本市场稳定发展方面，央行将创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具。对于备受市场关注的房地产金融政策，中国后续将降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例。

“这些政策表明中国政府及核心金融部门应对短期经济挑战的积极态度。通过宣布一揽子货币政策增量政策，中国人民银行希望增加中国市场资金流动性，鼓励投资和贷款，以稳定房地产市场和股市。中国官方的积极态度和坚定立场能激发市场信心。”聂可分析。

“降低存款准备金率、设立支持资本市场的结构性货币政策工具等，将发出积极信号，改善市场情绪，这将增强本地和国际投资者对资本市场的信心，市场的上涨势头将进一步巩固。”阿卜杜勒·瓦吉德·汗表示，从长远来看，随着改革开放逐渐深入，中国政府已经在深入实施与新质生产力相配套的一揽子政策，以推动经济高质量发展，这将显著提高人民的生活质量，释放需求，为可持续的经济增长铺平道路。

塞尔丘克·乔拉克奥卢表示：“当前，中国利率处于发达国家的平均水平，中国通货膨胀率也保持较低水平。中国正在进行更为有力的宏观经济调控以防范金融风险。截至目前，中国政府及相关监管机构实施的政策符合中国国内经济的实际情况。作为世界主要经济体之一，中国货币政策为经济稳定增长和高质量发展创造良好的金融环境，并有望为世界经济带来积极影响。”

“为中国实现5%左右的全年经济增长目标奠定坚实基础”

海外人士普遍认为，随着中国政府推出稳经济的各项政策进一步落地见效，下半年经济有望继续保持回升势头。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国政府近期发布的一系列经济政策具有针对性、及时性。中国政府审时度势，以坚定的决心为企业缓解压力，为民生纾解困难。相关政策将为中国经济可持续发展注入更多动力，这将给全球经济复苏发展提供更多助力。

“随着中非合作、中阿合作及共建‘一带一路’合作持续推进，在一系列经济政策支持下，相信未来将有更多中国企业尤其是中小企业积极‘走出去’，发挥自身技术、人才与产能优势，通过创新、知识转移及本土化适应海外市场，实现全球化发展。这也将带动中国国内经济进一步实现增长。”布希巴说。

阿卜杜勒·瓦吉德·汗看好中国经济发展前景。他认为，中国经济建立在坚实的基础上，在面临困难和挑战时也始终表现出强大韧性和良好预期。相信在中国政府推出的一揽子增量政策助力下，中国经济能够在下半年继续保持增长态势，并实现全年经济增长目标。

聂可指出：“今年上半年中国经济增速为5%。最近中国政府新出台的一系列政策，将提振国内需求，提高消费者的购买力，为中国实现5%左右的全年经济增长目标奠定坚实基础。长远来看，电动汽车、数字技术、绿色能源、医疗和银发产业等产业的持续发展，将是中国经济可持续增长的重要驱动力。”

塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，从世界范围看，中国是具有活力和增长动力的经济体之一。中国政府制定和实施的经济政策符合中国经济发展的现实需求。作为世界第二大经济体，中国提振经济的相关举措将对世界经济产生积极影响，相关经验也将被其他国家借鉴，以克服经济发展中面临的困难与挑战。

(责编：牛镛、岳弘彬)