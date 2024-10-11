新华社联合国10月10日电 联合国安理会10日应法国要求召开紧急会议审议黎以局势。中国常驻联合国代表傅聪在会议上强调，实现黎以停火必须成为压倒一切的优先事项。

傅聪说，几周来，黎以紧张局势急剧升温。几个小时前，以色列国防军袭击联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）阵地和哨塔，并造成联黎部队人员受伤。中方对此表示严重关切和强烈谴责。联黎部队根据安理会决议的授权执行维和任务，任何蓄意攻击维和人员的行为都严重违反国际人道法和安理会第1701号决议，必须立即停止。中方要求对事件进行调查、追责，并采取措施，杜绝再次发生。中方重申，冲突各方都必须切实保障包括联黎部队在内的全部联合国人员和资产的安全。

傅聪说，去年10月以来，发生在中东地区的一系列动荡已经导致10多万平民伤亡，数百万人流离失所。中东地区承受不起全面战争，冲突不能继续扩大。所有各方必须从维护地区和平稳定出发，以冷静、理性、负责任的态度处理当前局势，为打破暴力循环做出真诚努力。

傅聪表示，黎巴嫩各方已经发出立即停火的一致呼声，阿盟也作出了明确呼吁。结束这场危机的钥匙在谁手里是清楚的。中方敦促以色列放下使用武力的执念，做出正确的政治决断，停止侵犯黎巴嫩主权和领土完整，停止可能将地区拖入新的浩劫的冒险行径。

傅聪强调，安理会采取行动刻不容缓。安理会绝大多数成员早已就冲突降级、停火止暴、支持外交解决形成了广泛共识。中方敦促个别国家停止消极拖延和包庇纵容，拿出负责任的态度，切实发挥建设性作用，防止局势进一步动荡。

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