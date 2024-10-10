新华社北京10月10日电 外交部10日公布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定，全文如下：

关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定

(2024年10月10日中华人民共和国外交部令第13号公布，自2024年10月10日起施行）

美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：

一、对边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等3家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

二、对史蒂文·鲁德（摇杆舵公司创始人）、詹姆斯·伊克斯（内华达山脉公司副总裁）、大卫·萨顿（洛克希德·马丁公司亚洲区主任）、朴英泰（宇航环境公司副总裁）、帕特里克·扬科夫斯基（诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任）、约翰·普维斯（边缘自治运营公司前首席执行官）、乔什·布伦加特（边缘自治运营公司首席运营官）、克里斯托弗·卡斯特纳（亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官）、亚当·布赖（斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官）、汤姆·莫斯（斯凯迪奥公司亚太区总经理）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。

本决定自2024年10月10日起施行。

附件：反制清单

外交部

2024年10月10日

附件

反制清单

一、企业

（一）边缘自治运营公司（Edge Autonomy Operations LLC）

（二）亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）

（三）斯凯迪奥公司（Skydio Inc.）

二、高级管理人员

（一）史蒂文·鲁德（Steven Roger Rudder），男，摇杆舵公司创始人

（二）詹姆斯·伊克斯（James William Ickes II），男，内华达山脉公司副总裁

（三）大卫·萨顿（David Keith Sutton），男，洛克希德·马丁公司亚洲区主任

（四）朴英泰（Yeong-Tae Pak），男，宇航环境公司副总裁

（五）帕特里克·扬科夫斯基（Patrick Edward Jankowski），男，诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任

（六）约翰·普维斯（John Purvis），男，边缘自治运营公司前首席执行官

（七）乔什·布伦加特（Josh Brungardt），男，边缘自治运营公司首席运营官

（八）克里斯托弗·卡斯特纳（Christopher Douglas Kastner），男，亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官

（九）亚当·布赖（Adam Bry），男，斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官

（十）汤姆·莫斯（Tom Moss），男，斯凯迪奥公司亚太区总经理

(责编：牛镛、岳弘彬)