外交部公布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定
新华社北京10月10日电 外交部10日公布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定，全文如下：
关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定
(2024年10月10日中华人民共和国外交部令第13号公布，自2024年10月10日起施行）
美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：
一、对边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等3家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
二、对史蒂文·鲁德（摇杆舵公司创始人）、詹姆斯·伊克斯（内华达山脉公司副总裁）、大卫·萨顿（洛克希德·马丁公司亚洲区主任）、朴英泰（宇航环境公司副总裁）、帕特里克·扬科夫斯基（诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任）、约翰·普维斯（边缘自治运营公司前首席执行官）、乔什·布伦加特（边缘自治运营公司首席运营官）、克里斯托弗·卡斯特纳（亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官）、亚当·布赖（斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官）、汤姆·莫斯（斯凯迪奥公司亚太区总经理）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。
本决定自2024年10月10日起施行。
附件：反制清单
外交部
2024年10月10日
附件
反制清单
一、企业
（一）边缘自治运营公司（Edge Autonomy Operations LLC）
（二）亨廷顿·英格尔斯工业公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）
（三）斯凯迪奥公司（Skydio Inc.）
二、高级管理人员
（一）史蒂文·鲁德（Steven Roger Rudder），男，摇杆舵公司创始人
（二）詹姆斯·伊克斯（James William Ickes II），男，内华达山脉公司副总裁
（三）大卫·萨顿（David Keith Sutton），男，洛克希德·马丁公司亚洲区主任
（四）朴英泰（Yeong-Tae Pak），男，宇航环境公司副总裁
（五）帕特里克·扬科夫斯基（Patrick Edward Jankowski），男，诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任
（六）约翰·普维斯（John Purvis），男，边缘自治运营公司前首席执行官
（七）乔什·布伦加特（Josh Brungardt），男，边缘自治运营公司首席运营官
（八）克里斯托弗·卡斯特纳（Christopher Douglas Kastner），男，亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官
（九）亚当·布赖（Adam Bry），男，斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官
（十）汤姆·莫斯（Tom Moss），男，斯凯迪奥公司亚太区总经理
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