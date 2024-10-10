新华社北京10月10日电（记者温馨、冯歆然）针对美国常务副国务卿坎贝尔日前有关涉华言论，外交部发言人毛宁10日表示，奉劝美方不要挖空心思炮制新名词渲染所谓“中国威胁”。美方应该树立客观正确的对华认知，回归理性务实的对华政策。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国常务副国务卿坎贝尔在线上参加卡内基国际和平基金会研讨会时称，中国认为美国正在衰落，日益显露出“是时候展现自己实力、让美国退出全球舞台”的愿望。过去美国和其他国家在全球建立“操作系统”，中国曾是最大受益者，但中国现在却想改变这个“操作系统”的核心。美中关系在许多方面已进入“以竞争为主导”的新阶段。中方对此有何评论？

毛宁说，美方官员有关言论充斥冷战零和思维和美式霸权主义，显然是在炮制又一针对中国的虚假叙事，目的是渲染“中国威胁”、鼓噪大国竞争，实质是为遏制打压中国找借口。

“中国的发展目标就是让14亿多中国人民过上美好的生活，我们无意同谁一争高低，无意取代谁、挑战谁。中方乐见美国发展进步，美方有关人士一再炒作‘中国认为美国正在衰落’，恐怕更多是不自信的表现。中国不赌美国输，美国也不要赌中国输，中国人民必然实现民族伟大复兴。”毛宁说。

毛宁说，我们不了解美方官员所谓由美国和其他国家在全球建立的“操作系统”究竟指什么。中方认为，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国坚持走和平发展道路，致力于维护以联合国为核心的国际体系和国际关系基本准则。反倒是美国，沉迷于冷战旧梦，执着于单极霸权，对国际规则合则用、不合则弃，搞“小圈子”、阵营对抗，是国际秩序的最大乱源。

她说，中方始终认为，大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中美关系中存在一些竞争因素，但不能以竞争定义、让竞争主导整个中美关系。中方不回避竞争，也不惧怕竞争，但竞争应该是良性、健康的，而非零和博弈、赢者通吃，更不是无底线打压对方、恶意对抗。

毛宁说，奉劝美方不要挖空心思炮制新名词渲染所谓“中国威胁”，错误的叙事再怎么包装也欺骗不了世人。美方应该树立客观正确的对华认知，回归理性务实的对华政策，切实将拜登总统的承诺落到实处，同中方相互尊重、和平共处、合作共赢，推动两国关系稳定、健康、可持续发展。

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