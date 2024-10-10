“智慧生活周”博览会上展出的低空飞行器。人民网记者 莽九晨摄

人民网首尔10月10日电 （记者莽九晨）10月10日至12日，首届“智慧生活周”博览会在韩国首尔举行。

据主办方首尔市政府介绍，首届“智慧生活周”博览会的主题为“以人为本的科技，连接美好生活”。本届博览会期间将设置体验馆和展览馆，并举办国际论坛、研讨会以及首尔智慧城市奖颁奖典礼。此外，还将有自动驾驶汽车试乘等丰富多彩的配套活动。预计来自全球72个国家和地区、115个城市的130余名演讲嘉宾参加此次博览会。

此次博览会期间，共有147家创新企业参与体验馆和展览馆的展示活动。其中，49家企业参与体验馆的设置。体验馆围绕日常生活中的机器人、居住环境的变革、道路创新等12个主题，打造未来城市生活中高科技的体验空间，供参观者进行现场体验和互动。

10月10日，首届“智慧生活周”博览会开幕式在首尔COEX会展中心举行。人民网记者 莽九晨摄

“智慧生活周”博览会上展出的低空飞行器。人民网记者 莽九晨摄

“智慧生活周”博览会上展示的模拟驾驶系统。人民网记者 莽九晨摄

“智慧生活周”博览会上展出的快递无人机。人民网记者 莽九晨摄

(责编：刘叶婷、吴成良)