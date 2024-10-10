人民网北京10月8日电 （记者白晓川）近日，米其林沈阳工厂举办“碳寻未来，取质有道”第三届绿色工厂活动周，从碳中和、水取用、数字化能源管理、可回收或可再生材料等方面，全方位展示沈阳工厂近年来绿色发展成果。活动周闭幕式现场，还举行了沈阳工厂与华润的绿电合作签约和沈阳工厂太阳能项目四期、五期开工仪式。

活动周展示了米其林沈阳工厂向零碳工厂迈进的最新成果，包括碳中和路线关键解决方案以及可再生可回收材料开发利用的新实践。

现场活动图。主办方供图

在沈阳工厂与华润的绿电合作签约仪式上，双方宣布将在未来5年以绿电为引，树立绿色能源领域行业标杆。同步启动的还有沈阳工厂太阳能项目第四与第五阶段工程，项目将在前期26.4兆瓦光伏装机功率的基础上，新增约12兆瓦，供给工厂22%的电力消耗。项目全部投运后，预计未来20年为沈阳工厂提供10亿千瓦时清洁电力，减排二氧化碳100万吨。

现场活动图。主办方供图

米其林区域总裁叶菲表示：“今年是米其林进入中国内地市场35周年，我们的发展离不开工业制造的持续升级。作为集团领先的绿色工厂和工业4.0工厂，米其林沈阳工厂通过践行‘一切皆可持续’方针，在自身不断节能减排的同时，为中国市场和消费者带来更多高品质、绿色的轮胎产品，助力绿色出行。在米其林，我们一直致力于打造绿色智能的工厂，不只是制造产品，更重要的是制造可持续的未来。”

(责编：刘叶婷、吴成良)