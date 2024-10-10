新华社北京10月10日电 美国总统约瑟夫·拜登与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9日通电话。这是两人自8月下旬以来首次通话。白宫发言人说，通话主要谈及中东局势，包括以色列如何报复伊朗导弹袭击。

8月13日，在美国华盛顿白宫，美国总统拜登（右一）向记者讲话。新华社记者胡友松摄

外媒散播美以嫌隙传闻

根据白宫当天发布的通话纪要，拜登重申美国对以色列安全的坚定支持，谴责伊朗本月1日用弹道导弹袭击以色列。美国副总统、民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯参与通话。通话时长半小时。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔9日在例行记者会上说，当天的通话“坦率且富有成效”，两国领导人正就以色列反击伊朗的措施保持沟通。

以色列总理府证实这次通话，但没有公布谈话内容。以色列常驻联合国代表丹尼·达农以“积极”一词评价这次通话。

8月25日，以色列总理内塔尼亚胡 (中)、国防部长加兰特 (右二) 在特拉维夫的一处以色列军事基地内。新华社发（以色列国防部供图）

以色列总理府还证实，美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普上周给内塔尼亚胡打电话，“祝贺”以色列对黎巴嫩真主党实施“坚决行动”。

拜登与内塔尼亚胡上次通话是在8月21日。两次通话间隔之长引发西方媒体对二人分歧扩大、关系不和的猜测。有媒体称，拜登对内塔尼亚胡在巴勒斯坦加沙地带和黎巴嫩升级军事行动多有不满。美国总统选举在即，如果中东局势失控，势必拖累民主党选情，影响哈里斯的胜选几率。

据海外媒体报道，曾揭露“水门事件”的美国知名记者鲍勃·伍德沃德最近在新书《战争》中爆料，本轮巴以冲突爆发后，拜登虽公开支持以色列，私下却对内塔尼亚胡强烈不满，用脏话大骂后者。白宫对此不予置评。

10月1日，以军防空系统拦截的发射物从耶路撒冷上空飞过。新华社记者陈君清摄

可能打击伊朗军事目标

从美以双方发布的消息看，拜登和内塔尼亚胡并未谈及如何停火，后者告知拜登以方报复计划，并寻求美方配合。据《以色列时报》报道，以国防部长约亚夫·加兰特原打算飞赴美国面见美方高层，但被内塔尼亚胡阻止，要求等自己先与拜登通话。

加兰特9日视察部队时称，以色列对伊朗的回击将“致命、精确且出人意料”，“他们（甚至）不会理解发生了什么以及如何发生”。加兰特没有进一步细说。

伊朗本月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以报复以色列自本轮巴以冲突以来对伊朗、黎巴嫩和巴勒斯坦实施的一系列军事和暗杀行动。以色列称此次袭击越过红线，表示要让伊朗付出代价。

这是10月9日在黎巴嫩希亚姆拍摄的以军袭击后产生的浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

美国阿克西奥斯新闻网站2日援引以色列官员的话报道，以色列报复行动的“所有选项都将摆在桌面上”，包括打击伊朗核设施。伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米说，伊朗武装部队已做好应对以色列袭击伊朗核设施的准备。

拜登上周表示，美国不支持以色列打击伊朗核设施，也不鼓励以色列破坏伊朗能源设施。

一些分析人士说，以色列最可能采取的报复措施是打击伊朗军事设施，尤其是那些生产弹道导弹的军工厂，以及破坏伊朗防空系统，摧毁其弹道导弹发射装置。（王宏彬）

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