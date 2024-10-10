新华社北京10月10日电 综合新华社驻外记者报道：以色列防长加兰特9日视察军队并发表讲话说，以色列将以“致命、精准、令人惊讶”的方式对伊朗发动报复打击。美以领导人同日就以色列报复伊朗计划进行讨论。中东局势持续升温之际，伊朗外长阿拉格齐9日访问沙特阿拉伯，寻求地区国家支持。

当地时间1日晚，伊朗向以色列发动大规模导弹袭击，报复以色列此前一系列袭击暗杀行动。以色列方面已多次誓言报复。以色列防长加兰特9日在视察军队时说，以色列对伊朗的报复将“致命、精准、令人惊讶”，“他们不会明白发生了什么或是如何发生的，他们会看到结果”。

近日，一些美国媒体报道，以色列在确定报复计划后会通报美国总统拜登，而美方则不希望以色列打击伊朗油田等战略目标。在此背景下，以总理内塔尼亚胡9日与拜登通电话引发高度关注。据白宫当天发布的通话纪要，两人主要讨论了以色列在黎巴嫩的军事行动及加沙地带的人道主义状况等。白宫发言人在记者会上表示，两人还就以色列报复伊朗计划进行了讨论，交谈“直接”而“富有成果”，通话持续约半小时。

紧张局势下，伊朗方面持续开展外交行动。伊朗外长阿拉格齐4日起接连出访黎巴嫩、叙利亚等国，并与埃及外长阿卜杜勒阿提通电话。9日，阿拉格齐访问沙特，并在社交媒体上陆续发布3条贴文，表示他当天会见了沙特王储兼首相穆罕默德和沙特外交大臣费萨尔，希望“协调地区国家、通过外交努力，阻止以色列的种族屠杀和侵略”。沙特通讯社也做了简要报道，表示王储兼首相穆罕默德在首都利雅得会见了到访的阿拉格齐，双方“回顾了两国关系、最新的地区局势发展以及双方为此作出的努力”。

另据叙利亚阿拉伯通讯社报道，以色列军队当地时间10日凌晨打击了叙利亚中部霍姆斯省一处工业区的汽车装备厂和哈马省一个军事地点，“仅造成物质损失”。以色列军方8日发射3枚导弹，击中大马士革西部迈宰区一栋居民楼，造成包括妇女和儿童在内7名平民死亡、11人受伤。

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