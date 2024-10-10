新华社万象10月10日电（记者赵旭 贺飞）当地时间10月10日，国务院总理李强在老挝万象出席第27次中国－东盟（10+1）领导人会议。东盟轮值主席国老挝总理宋赛、文莱苏丹哈桑纳尔、柬埔寨首相洪玛奈、印尼副总统马鲁夫、马来西亚总理安瓦尔、菲律宾总统马科斯、新加坡总理黄循财、泰国总理佩通坦、越南总理范明政、缅甸外交部常秘昂觉莫、东盟观察员东帝汶总理夏纳纳与会。东盟秘书长高金洪出席。

李强指出，过去一年，中国－东盟命运共同体建设迈出新步伐，实实在在惠及了双方人民。当前世界经济复苏乏力，全球总需求不足问题更加突出，市场成为经济发展最稀缺的资源。中国和东盟作为有14亿多和6亿多人口的两大市场，市场资源是我们最突出的优势。我们的市场正在全面升级、不断扩容、扩大开放，加强市场对接是进一步合作的重要方向。中国－东盟自贸区3.0版升级谈判实质性结束，这为双方共同建设超大规模市场提供了制度性保障，是我们共同引领东亚经济一体化的重大举措。中国愿同东盟在共建共享市场方面更多下功夫、想办法，为双方带来更强劲更长久的发展动力，为地区乃至世界的共同繁荣提供更坚实支撑。

李强表示，中国和东盟关系已超越双边范畴，具有深远的亚洲意义和全球影响。习近平主席指出，中国将继续践行亲诚惠容理念，同地区国家携手构建亚洲家园。中方愿同东盟一道努力，共创亚洲更加美好的未来。一是构建立体联通网络，积极推进基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定。二是扩大新兴产业合作，深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力，推动产业加快转型。三是深化人文交流，推动全球文明倡议在地区落实落地。李强表示，中方将一如既往坚定支持东盟一体化和共同体建设，坚定支持东盟战略自主。中方愿同东盟各国一道推动中国东盟全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

与会东盟国家领导人高度评价东盟中国全面战略伙伴关系强劲发展势头，表示东盟同中国互为最大贸易伙伴，各领域合作成果丰硕，有力增进地区人民福祉。欢迎东盟同中国实质性结束自贸区3.0版升级谈判，愿同中方以此为契机，加强同共建“一带一路”倡议对接，持续推进区域经济一体化，深化贸易、投资、农业、互联互通、应对气候变化等领域合作，拓展人工智能、数字经济、绿色经济等新兴领域合作，继续办好人文交流年活动，构建更为紧密的东盟－中国命运共同体，为维护地区和平、稳定与繁荣作出贡献。

会议通过《中国－东盟关于实质性结束中国－东盟自贸区3.0版升级谈判的联合声明》《中国－东盟关于打击电信网络诈骗和网络赌博的联合声明》《中国－东盟关于促进智慧农业发展的联合声明》《中国－东盟关于推动建立可持续和包容性的数字生态合作联合声明》《中国－东盟关于深化人文交流合作的联合声明》等成果文件。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)