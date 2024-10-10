新华社突尼斯10月9日电（记者黄灵 王一盛）突尼斯外交部与中国驻突尼斯使馆9日在突尼斯首都突尼斯市举办“中国—非洲：新时代全天候中非命运共同体的机遇与前景”研讨会，来自中国、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥等国的政府官员和专家学者参会。

突尼斯外交国务秘书穆罕默德·本·阿伊德发言说，中国是突尼斯也是非洲国家的忠诚伙伴，突中两国在相互尊重和互利共赢基础上建立起了长期合作纽带，双边合作涵盖基础设施、卫生医疗、教育、高新技术等领域。突方对两国合作迈向更为美好的未来充满信心，突政府愿意继续努力巩固与中国的伙伴关系。

中国驻突尼斯大使万黎表示，中国目前是对非投资规模最大的发展中国家，截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元。2023年，中非贸易额达2821亿美元，中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。

万黎强调，中非在推动平等有序的世界多极化进程中发挥着核心作用，在普惠包容的经济全球化中承担着战略使命。中国提出在未来三年实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，这次研讨会回顾中非合作成就，思考中非关系未来，恰逢其时。

参会者还就中非合作机遇、“全球南方”国家合作前景等进行了研讨。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)