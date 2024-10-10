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英国拍卖殖民时期那加人头骨激怒印度社会

2024年10月10日13:54 | 来源：新华网
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新华社北京10月10日电 英国一家拍卖行计划9日拍卖一具约200年历史的那加族原住民头骨，引发印度政界、学界和社会团体强烈抗议。印方要求英方将头骨归还故土，拍卖行在舆论压力下被迫于8日晚紧急撤下拍品。

这具头骨出自19世纪英国殖民时期的印度东北部那加兰邦，起拍价为2100英镑（约合2746美元）。拍卖组织方为牛津附近的私人拍卖行“天鹅画廊”，它本打算将这具头骨同来自非洲、南美洲和亚洲其他地方的20多具人类遗骸一起拍卖。这些遗骸均来自欧洲国家的私人藏品。

这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

那加兰邦首席部长内披乌·里奥要求英方归还头骨。他在一封公开信中说：“任何逝者的遗骸都属于其民族及其生活的土地。”一些印度非政府组织人士说，这些先人遗骸代表了那加兰邦遭受的英国殖民统治暴力。

牛津一家拥有全球最多那加族文化藏品的博物馆负责人劳拉·范布鲁克霍芬说，拍卖这些人类遗骸的行为“极其不道德”。

美国加利福尼亚大学圣克鲁斯分校人类学教授、本身为那加族的多莉·基贡认为，21世纪还出现拍卖原住民遗骸的行为，显示“殖民者对原住民群体施加种族主义与殖民暴力后，其后代却完全不用承担罪责”。（胡浩东）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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