新华社吉隆坡10月10日电 专访：旅游文化合作促进中马民心相通——访马来西亚国家旅游局副局长李泰康

新华社记者毛鹏飞

马来西亚国家旅游局副局长李泰康日前接受新华社记者专访时表示，今年是马来西亚和中国建交50周年，双方旅游和文化交流合作快速发展，进一步促进两国民心相通，马来西亚欢迎中国朋友来马旅游。

李泰康表示，半个世纪以来，马中两国相互尊重、互惠互利、人文相亲，为经贸、教育和旅游等领域合作铺平道路。今年6月，双方就旅游和文化合作签署重要合作文件，标志着两国旅游和文化合作开启新篇章。

他告诉记者，马中两国2023年12月互相提供免签入境便利，并于今年6月宣布互相延长免签政策，受到两国旅游从业者和民众欢迎。今年1月至8月，马来西亚迎来超过228万名中国游客，比去年同期增长160%。“中国游客数量快速增长，反映两国间联系更紧密。”

他表示，马来西亚计划在2026年吸引3560万国际游客，创造1471亿马来西亚林吉特（约合2428亿元人民币）的旅游收入。“我相信，中国游客人数的持续增长将助力马来西亚实现这些目标，也会为进一步加强马中经贸关系发挥关键作用。我们将加强双方在旅游推广、互联互通、商务旅行、生态旅游等领域合作。”

李泰康介绍说，为方便中国游客，马来西亚在机场、酒店、景点等公共场所增设了中文标识。中国游客在马来西亚还能直接使用支付宝和微信支付。来马来西亚不仅可以品尝肉骨茶、榴莲等特色美食，当地数量众多的中餐厅也能够满足中国游客的餐饮需求。

李泰康指出，马中两国同意联合申请将“舞狮”项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，共同保护该文化遗产，这令人兴奋。“我们期待两国未来继续开展更多富有成果的合作与文化交流。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)