新华社维也纳10月9日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总统范德贝伦9日要求各主要政党通过会谈，协调立场，打破新政府组建僵局。

范德贝伦当天下午发表声明说，在国民议会选举中，自由党以最高得票率成为议会第一大党，但议席未超过半数，而其他进入议会的4个政党中，社民党、新奥地利党和绿党完全排除与自由党联合执政，人民党则拒绝在自由党党魁基克尔领导下联合执政。这导致新一届政府难产。

范德贝伦说，奥地利必须尽快组建新政府，以应对国家面临的迫切问题。他已与进入议会的各政党领导人分别举行了会谈，并要求议会得票最多的三个党派自由党、人民党和社民党相互举行会谈，以寻求破解组阁僵局的途径。

奥地利9月29日举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，由现任总理内哈默领导的人民党排第二，中左翼的社民党排第三，新奥地利党与绿党也进入议会。国民议会全部183个议席由上述5个政党按得票率进行分配：自由党57席，人民党51席，社民党41席，新奥地利党18席，绿党16席。

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