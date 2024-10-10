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“你好！中国——千万游客互访计划”宣介会在阿联酋举办

2024年10月10日11:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜10月9日电 （记者任皓宇）由阿联酋中国文化中心主办的“你好！中国——千万游客互访计划”宣介会8日在阿联酋迪拜举办，吸引来自阿联酋航空、阿提哈德航空、卡努集团、阿尔赖斯旅游集团等40余家航空公司和旅游集团及旅行社买家代表参加。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，希望各位中阿旅游领域的从业者和同事们能够并肩协作，共同协助包括阿联酋朋友在内的世界各国游客到中国参观旅游，领略中国独特神奇的文化魅力，了解中国日新月异的发展变化，感受中国人民热情友好的待客之道。

卡努集团主席米歇尔·卡努表示，各位来自航空公司和旅游业界的同行们，都是推动中东地区人民访问中国、了解中国、认识中国的“向导”和“桥梁”，大家有责任帮助更多中东地区人民用自己的眼睛看中国，迪拜和海湾地区有能力成为世界各国人民赴华旅游的中转站，卡努集团愿与各位同行一道，竭尽所能支持入境中国旅游产品的研发与推广。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋航空公司代表欧玛尔·阿尔班纳和迪拜经济与旅游局亚太事务负责人沙哈卜·沙严分别表示，阿联酋航空和迪拜经济与旅游局多年来一直扮演连接两国人民、促进文化交流、加强旅游合作的重要角色，希望在阿中建交40周年之际，能继续与阿联酋中国文化中心一起，通过促进双向旅游，增进中国与中东各国人民的相互了解。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

此次宣介会重点介绍了“千万中阿游客互访计划”，宣传了2024年中国国际旅游交易会情况并向买家发出邀请，就《海湾国家来华旅游促进专题研究》和海湾国家游客旅游路线建议等内容进行研讨和推介，介绍中国文化和旅游部围绕入境旅游堵点推出的系列举措，提升便利化水平、促进旅游业高质量发展的最新政策。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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