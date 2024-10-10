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世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂” 13家来自中国

2024年10月10日11:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月9日电 （记者李琰）世界经济论坛8日公布最新一批“灯塔工厂”名单，22家创新制造企业加入全球灯塔网络，该网络成员数量达到172家。

值得注意的是，22家新晋灯塔工厂中有13家来自中国，包括工业富联（深圳）、美的洗衣机（合肥）等3家企业荣获“可持续灯塔”称号；通用电气医疗（北京）、阿斯利康制药（无锡）、通用电气医疗（北京）、蒙牛乳业（银川）等8家当选“单一工厂灯塔”。另外，施耐德电气（上海）等两家企业入围“端到端灯塔”名单。

2018年，世界经济论坛和麦肯锡咨询公司在全球共同发起“灯塔工厂”评选项目。入选企业凭借其卓越的产能、效率和可持续发展能力，被视为全球数字化智能制造的典范和工业互联网深度融合时代的“北极星”，是行业最先进、最智能、最绿色的工厂代表。

根据世界经济论坛发布的数据，最新当选的灯塔工厂将劳动生产率平均提高了50%，主要归功于这些企业实施的各类数字解决方案，比如互动式培训计划、智能设备和可穿戴设备，以及将机器人、人工智能和机器视觉技术融为一体的自动化系统等。

(责编：刘叶婷、吴成良)

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