人民网万象10月9日电 （记者杨一）9日上午，第44届和第45届东盟峰会在老挝首都万象开幕。峰会的主题为“东盟：加强联通和韧性”，来自东盟成员国、观察员国、对话伙伴国及国际和地区组织的领导人、政府官员等代表与会。

东盟轮值主席国老挝国家主席通伦在开幕致辞中表示，多年来，东盟取得的成就给地区民众带来了实实在在的利益，反映了该地区的共同愿望、决心、团结和多元化。这些成就进一步表明，以“东盟方式”指导地区合作符合东南亚地区发展情势。当前国际和地区形势正发生急剧复杂变化，面临多重挑战。在此背景下，东盟应继续坚持和平、稳定和可持续发展的共同目标，坚持平等互利的多边主义。

老挝总理宋赛在致欢迎辞时表示，第44届和第45届东盟峰会及相关峰会为我们回顾东盟共同体建设进程和《2025年东盟共同体愿景》实施情况提供了机遇。我们将积极制定《2045年东盟共同体愿景》，规划未来的合作方向；同时，继续加强与域外国家的合作，为实现促进地区及世界和平、稳定和可持续发展的共同目标而奋斗。

第44届和第45届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议会期为9日至11日，其间还将举行第27次中国－东盟（10+1）领导人会议、第27次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第19届东亚峰会（EAS）等。

在老挝首都万象的城市地标凯旋门前，东盟成员国、观察员国和对话伙伴国及国际和地区组织的旗帜迎风飘扬。人民网记者 杨一摄

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