人民网曼谷10月9日电 （记者章念生、实习生姚欣可）10月9日，泰国商会暨泰国贸易院、泰国中华总商会、泰国中国企业总商会在泰国曼谷共同宣布成立“泰中商务可持续协调与促进合作机制”。泰国商会暨泰国贸易院主席洪百川、泰国商业总会第一副主席陈培强、泰国中华总商会主席林楚钦、泰国中国企业总商会理事会主席陈华等嘉宾出席新闻发布会并发表致辞。

该合作机制得到了中国驻泰国大使馆支持，旨在加强中泰两国经贸合作，推动稳定与持续性发展，以应对全球经济形势下的机遇与挑战。

“泰中商务可持续协调与促进合作机制”新闻发布会现场。姚欣可摄

陈培强在致辞中表示，中泰两国之间的贸易关系不仅重要，更对两国经济的持续发展起到关键作用，该合作机制将进一步巩固两国的经贸关系，尤其是在法律条规方面减少未来可能遇到的障碍。陈培强表示，该合作机制包含九个关键行动计划，旨在为中泰两国民企提供信心，推动建立可持续发展的商务关系。

洪百川强调，中国不仅是泰国最大的贸易伙伴，也是经济、社会、文化交流等各个领域的重要伙伴。中国在泰的投资为当地创造了就业机会，促进了经济发展，中国的技术创新支持也增加了泰国产业升级的机会。泰国商会举办了四届“中国商业智能与交流高层管理项目”（TEPCIAN）培训课程，为两国企业创造了广泛的交流网络。“泰中商务可持续协调与促进合作机制”将成为解决贸易障碍、制定新型贸易投资模式的有效研讨平台。

林楚钦对该合作机制的建立表示衷心支持。他指出，这不仅有利于增强两国政府、企业和民众之间的深入了解，对增进两国关系，迎接2025年中泰建交50周年也具有特殊意义。

陈华表示，该合作机制是促进两国可持续经贸合作的重要一步，其九个关键行动计划将为中泰未来的合作奠定更坚实的基础。泰国中国企业总商会将继续利用自身平台潜力，加强与泰国中小企业的协作，推动两国经贸合作持续发展。

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