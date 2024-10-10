新华社联合国10月9日电 中国常驻联合国代表傅聪9日在安理会巴以问题公开会上表示，中方强烈敦促有关国家把拯救生命摆在第一位，展现政治意愿，秉持公正立场，摒弃政治算计，对当事方施加一切可用的影响力。

傅聪说，去年10月以来，加沙冲突和中东局势一直是安理会工作的焦点，但形势至今没有好转，反而每况愈下、不断恶化。国际法的权威对于某些国家似乎形同虚设，国际人道法底线被一再突破。加沙已经是人间炼狱，人道援助是民众活下去的希望，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的作用不可或缺、无法替代。中方坚决反对以色列针对近东救济工程处的抹黑和打压，对以色列议会针对近东救济工程处的有关法案表示严重关切。中方敦促以色列停止将人道援助武器化，解除对加沙的封锁和人道准入限制，同联合国等人道机构开展全面合作。

傅聪强调，不能允许冲突延宕扩大，不能坐视整个中东陷入一场全面战争。以色列必须停止在加沙的一切军事行动，结束针对加沙民众的集体惩罚。约旦河西岸定居点活动和暴力统治愈演愈烈，正在事实上抹杀“两国方案”的基础，必须立即停止。黎巴嫩绝不能成为下一个加沙，中方呼吁所有各方保持克制，实现停火，特别敦促以色列停止采取导致局势进一步升级的行动。

傅聪表示，在巴以问题上，绝大多数安理会成员是有广泛共识的。在多次否决安理会关于立即停火的要求后，美国于今年5月提出一项停火倡议，宣称以色列已经接受，要求安理会支持通过外交谈判达成协议。然而过去5个月里，所谓的外交努力似乎只是在原地空转，更多的时间和耐心，换来的是更大的平民伤亡和更加肆无忌惮的军事冒险。有必要深刻检视当前的僵局，重申一些不言自明的原则：安理会决议对所有国家都有约束力，这是《联合国宪章》所规定的，这方面没有任何歪曲解释的空间。履行国际人道法是不容谈判的义务，不能成为讨价还价的筹码。

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