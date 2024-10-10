人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方强烈敦促有关国家对冲突当事方施加一切可用的影响力

2024年10月10日10:29 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月9日电 中国常驻联合国代表傅聪9日在安理会巴以问题公开会上表示，中方强烈敦促有关国家把拯救生命摆在第一位，展现政治意愿，秉持公正立场，摒弃政治算计，对当事方施加一切可用的影响力。

傅聪说，去年10月以来，加沙冲突和中东局势一直是安理会工作的焦点，但形势至今没有好转，反而每况愈下、不断恶化。国际法的权威对于某些国家似乎形同虚设，国际人道法底线被一再突破。加沙已经是人间炼狱，人道援助是民众活下去的希望，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的作用不可或缺、无法替代。中方坚决反对以色列针对近东救济工程处的抹黑和打压，对以色列议会针对近东救济工程处的有关法案表示严重关切。中方敦促以色列停止将人道援助武器化，解除对加沙的封锁和人道准入限制，同联合国等人道机构开展全面合作。

傅聪强调，不能允许冲突延宕扩大，不能坐视整个中东陷入一场全面战争。以色列必须停止在加沙的一切军事行动，结束针对加沙民众的集体惩罚。约旦河西岸定居点活动和暴力统治愈演愈烈，正在事实上抹杀“两国方案”的基础，必须立即停止。黎巴嫩绝不能成为下一个加沙，中方呼吁所有各方保持克制，实现停火，特别敦促以色列停止采取导致局势进一步升级的行动。

傅聪表示，在巴以问题上，绝大多数安理会成员是有广泛共识的。在多次否决安理会关于立即停火的要求后，美国于今年5月提出一项停火倡议，宣称以色列已经接受，要求安理会支持通过外交谈判达成协议。然而过去5个月里，所谓的外交努力似乎只是在原地空转，更多的时间和耐心，换来的是更大的平民伤亡和更加肆无忌惮的军事冒险。有必要深刻检视当前的僵局，重申一些不言自明的原则：安理会决议对所有国家都有约束力，这是《联合国宪章》所规定的，这方面没有任何歪曲解释的空间。履行国际人道法是不容谈判的义务，不能成为讨价还价的筹码。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部