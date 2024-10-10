(近观中国|文明互鉴)在中华文化中感受“人类命运共同体”的真正价值

中新社北京10月9日电 题：在中华文化中感受“人类命运共同体”的真正价值

作者 陶思远 萨日娜

文明的交流互鉴是人类发展进步和世界和平发展的重要动力，在各国前途命运紧密相连，人类社会期待进一步推动现代化进程、实现和平和谐发展的今天，不同文化文明间切实践行包容共存、交流互鉴的需要更显迫切。

多年来，中国国家主席习近平在多个场合谈及文明交流互鉴的重要意义和作用，并强调“人是文明交流互鉴最好的载体。深化人文交流互鉴是消除隔阂和误解、促进民心相知相通的重要途径。”9月30日，在北京人民大会堂举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上，习近平发表讲话时再次强调，人类共处一个地球，各国人民命运与共。要弘扬全人类共同价值，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。

在东西方文化交流的学术研究领域，活跃着一批践行人文交流、沟通中外的汉学家。他们钟爱中国古籍与诗词、认为中国提出的“人类命运共同体”是孔子倡导的“和”理念在现代的表现形式，来自阿塞拜疆的阿格申·阿利耶夫(Agshin Aliyev)便是其中之一。

已在中国生活20多年的阿利耶夫现任北京外国语大学亚洲学院阿塞拜疆语教研室主任。近日，在接受中新社专访时，阿利耶夫讲述了他如何在中华文化中感受“人类命运共同体”的真正价值。

阿利耶夫在2001年因一次偶然的机会到上海大学读书，由此对中国产生浓厚兴趣。为了学好中国文化，阿利耶夫刻苦钻研中国文学，尤其喜爱古籍与诗词。

苏轼的《水调歌头》是他最喜欢的作品。“刚来中国的时候经常能听到由《水调歌头》这首词改编的歌曲，当时，这首歌在留学生中间非常流行，但那时候我并不知道这是东坡先生的名篇。”阿利耶夫尤其提到，令他触动的是，作品中的“但愿人长久，千里共婵娟”蕴含着中国人对至亲、对朋友，甚至对天下人最美好的祝福。

透过一句句词、一首首诗、一本本古籍，20多年来阿利耶夫回溯了中华文明的起源，同时亲历了中国日新月异的发展，见证了民众生活水平的提高和中国文化逐渐“走出去”的过程。为了让更多阿塞拜疆人了解中国，他用了近两年时间完成《阿塞拜疆语讲中国文化》一书的写作，用母语勾勒出中华文明的脉络，揭示中华民族精神的要旨。他希望这本书能让更多阿塞拜疆人看到真实的中国，从而吸引更多年轻人成为跨文化交流的参与者。

“在撰写《阿塞拜疆语讲中国文化》之余，我还在翻译《论语》《道德经》。”阿利耶夫坦言，过去十年里，中国提出了许多具有世界意义的倡议，比如“一带一路”“人类命运共同体”等。他说，第一次听到“人类命运共同体”和“民心相通”时，一下子就联想到了孔子的“和而不同”思想。“当今世界，矛盾、冲突充斥各个角落，造成这一局面的主要原因就是互不理解、互不信任。中国提出的‘人类命运共同体’可以说是孔子倡导的‘和’的现代表现形式，其深意是不同文明需要包容共存、交流互鉴，因为今天各国的前途和命运是紧密相连的。唯有‘和’，大家才能共同推动人类社会现代化进程。”

近年来，在阿利耶夫的悉心培养下，中国第一批阿塞拜疆语专业的本科生已走出校园，并和他一起，为推动中阿文明的交流互鉴共同努力着。每当有人夸赞他是当代“中阿文化交流使者”时，他总是很谦虚地笑笑，在中阿两千多年的交往长河里，他说自己只是“沧海一粟”。

阿利耶夫介绍，阿中两国的正式交往始于丝绸之路。直到现在，阿塞拜疆语的陶瓷器皿依旧被称为“?ini qab”，即中国器皿，阿中在古丝路上的频繁往来可见一斑。阿利耶夫还特意强调，“中国意象”其实频繁出现在阿塞拜疆的诗人和作家笔下，流传在阿塞拜疆的文学作品中，在这些作品中，与“中国”意象有关的词语往往都带有正向赞扬之意，有些词甚至逐渐融入了阿塞拜疆人的日常生活中。他举例称，阿塞拜疆语有句祝福语是“Arzun?in olsun”，字面翻译为“祝您的梦想成为中国”。“阿塞拜疆人把中国称为‘?in’(秦)，秦朝的秦。但其实‘?in’的发音来自汉语，是汉语‘真’的音译。所以，‘Arzun?in olsun’这句祝福语翻译成汉语的准确意思是‘祝您梦想成真’。直到今天，这句话依旧是阿塞拜疆人最常用的祝福语之一。”(完)

(责编：艾雯、刘叶婷)