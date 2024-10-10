人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东西问｜埃伯哈德·桑德施奈德：欧洲如何重塑对华认知？

2024年10月10日08:45 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社柏林10月9日电 题：欧洲如何重塑对华认知？

——专访德国国际问题研究学者、中国问题专家埃伯哈德·桑德施奈德

中新社记者 马秀秀

随着国际局势复杂化和全球化进程加速，中欧关系和欧洲对华认知相关议题日益受到关注。欧洲各国对中国的看法呈现多样化特点，其背后既有历史原因，也有现实的政治和经济考量。

欧洲视角下的对华认知是怎样的？中德关系的发展趋势如何？德国著名国际问题研究学者、中国问题专家埃伯哈德·桑德施奈德(Prof. Dr. Eberhard Sandschneider)在接受中新社“东西问”专访时进行了深入探讨。

现将访谈实录摘要如下：

中新社记者：欧洲视角塑造的对华认知是怎样的？呈现出哪些偏差？

桑德施奈德：在国际关系中，理解对方的认知对评估双边关系至关重要。但如果仔细观察，会发现事实上并不存在一个统一的欧洲视角。每个欧洲国家由于不同原因，对中国都有着各自看法。

总体来看，尽管西方对中国的认知问题正在被深入讨论，但误解却屡次出现。首先，在改革开放之前，西方认为中国是一个封闭的国家，并将其自动归入东欧集团，这本身就是错误的。西方的第一个误解是，中国的社会主义制度无法创造财富。这个结论来自于对苏联、中东欧国家和东德等许多例子的认知。然而，今天的中国已经证明了这一看法是错的。

第二个阶段发生在中国改革开放时期。那时，西方普遍认为，如果中国开始培育中产阶级，并摆脱绝对贫困，民主转型可能会随之而来。然而，西方意义上的民主化并未在中国出现，这再一次让其预期落空。

第三个阶段大约在21世纪初期，一个关键时间点是中国在2001年加入世贸组织。此后，西方开始相信，虽然中国是社会主义国家，但它在经济上表现出色，成为一个重要市场和“世界工厂”。西方试图指导中国按照他们喜欢的规则行事，但却逐渐意识到，中国已足够强大、重要且自信，倾向于按照自己的规则行事。从上海合作组织到RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)、金砖国家、“一带一路”倡议，以及中国在全球范围的其他重大努力，都再一次证明了西方的误判。

如今，我们意识到在一个关键领域上再次失误。多年来，许多欧洲企业和行业协会都声称在技术领域领先。但忽然我们发现，中国已成为了世界科技的引领者之一。我们虽已经多次重新审视中国，但遗憾的是，在政治上却缺乏必要的务实态度。

中新社记者：您如何看待目前中德关系的发展趋势？双方应如何平衡经济利益，调和政治分歧？

桑德施奈德：德国是欧洲最重要的国家之一。当前，德国和中国的双边关系有两大趋势令人担忧。

首先是意识形态的回归，这一现象在德中双方都有所体现。在德国及西方，意识形态化愈发严重，尤其是在以价值观为导向的政策讨论中，最终常陷入没有对话余地的境地。外交政策高度意识形态化，这在历史上是少见的。在维利·勃兰特和赫尔穆特·施密特等领导时期，德国也曾重视价值观，但仍能与持不同价值观的国家展开对话并达成妥协。

其次是信任的缺失。过去的两国虽有争议，但始终存在基本的信任，双方能够开放、诚实地交流。而如今，这种信任出现了逐渐消失的苗头。如果这种情况蔓延至所有领域，问题的解决将变得更为遥远。

我个人也正在努力促成更多的合作与对话。德中双方不必在所有问题上都达成一致，但必须能够讨论所有问题。只要对话的渠道还在，最终就能找到妥协和解决问题的办法。现在，我感受到中国比德国更愿意保持对话，在这一点上，德国应该向中国学习。

当前，德国对华政策的一个显著特征是政治讨论和经济讨论的分裂。在政治领域，有人强调德国对中国的依赖，主张降低风险，推行“去风险”战略；而在经济领域，一些大企业的负责人则指出，中国市场占据了全球市场的一半，他们将继续加大在中国的投资。许多企业早就意识到，中国已成为技术领导者，并因此与中国开展合作。因此，当政治家在警惕德国对中国的依赖时，企业家则表示：“我们想要参与全球最大的市场，因为不参与的人将在全球失去竞争力。”这种紧张关系迟早得解决，希望最终的结果是有利于企业的思维方式。

中新社记者：当前欧盟内部对华政策的主要分歧点有哪些？您认为未来欧盟能否形成更为统一的对华立场？

桑德施奈德：正如之前提到的，欧洲各国在对华政策上存在不同立场。例如，匈牙利总理欧尔班寄希望于中国的投资，尤其是在“一带一路”倡议下，他因此采取了更加务实且友好的立场。而波罗的海国家则对中国持批评态度，因为他们希望通过这种态度讨好美国，毕竟他们依赖美国的保护。北欧国家传统上对中国的立场也偏向于批评态度。

德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴。当然，地理位置也在一定程度上影响了关系的发展。例如，在杜伊斯堡，由于杜伊斯堡港与中国的铁路连接，并因此创造了数千个工作岗位，当地人对中国抱有很大的兴趣；在大众汽车总部所在地沃尔夫斯堡，因大众在中国市场的成功为成千上万的人提供了就业机会，这也改变了当地对德中关系的看法。然而，在其他城市，许多人可能对德国与中国贸易的益处不甚了解，进而导致立场不同。

中国是一个复杂而多样化的国家，欧洲也是如此。自欧盟成立以来，欧洲一直希望对外发出统一的声音，但这只是一个美好的梦想，在现实中几乎不可能实现。欧洲虽然在多方面取得了显著成就，但其真正的力量恰恰在于多样性。然而，这种多样性很难转化为统一的政治立场。因此，欧洲将始终是一个多声部的“合唱团”。

中新社记者：人文交流在中欧关系中发挥着怎样的作用？如何通过加强人文交流增进欧洲与中国对彼此的了解？

桑德施奈德：人文交流在增进欧洲与中国关系中发挥着极为重要的作用。据我的经验，总体而言，中国人对德国和欧洲的了解比德国人对中国的了解更多。比如，在中国，包括政府内部，有许多人会说德语。而在德国，会中文的人却很少，能够深入了解中国文化和社会的人更少。中文在德国的学校教育中普及率也很低，而语言是交流的起点。双方对彼此的了解越多，就越能避免误解。因此，理解对方的历史至关重要。

在文化领域，如音乐和绘画等方面，双方有很多合作机会。中国对西方古典音乐的热情就是一个典型例子。我们的交响乐团去中国演出时，音乐厅常常座无虚席，若我们能加强这类文化交流合作，将有助于中欧在政治和经济领域中的沟通和合作。

加强人文交流的答案很简单，就是“行动起来”。不久前的一次会议上，当我们讨论各种问题数小时后，一位企业家说：“行动起来”。如果你有一个中国合作伙伴，那就坐下来，开始合作，事情自然就会发展起来，相信这几乎适用于所有领域。

受访者简介：

埃伯哈德·桑德施奈德(Prof. Dr. Eberhard Sandschneider)，德国著名国际问题研究学者、中国问题专家。曾任德国外交关系协会研究所所长、柏林自由大学政治和社会科学系主任、德国联邦安全政策研究院咨询委员。现为柏林自由大学荣休教授、“柏林全球顾问”咨询公司合伙人。桑德施奈德教授的研究重点包括德国外交政策、跨大西洋关系以及亚太地区政治，特别关注中国的内政和外交政策。他在这些领域撰写了大量的著作和学术文章。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部