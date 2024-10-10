“美国等国家针对中国的单边制裁违反国际法，对中国人民的人权造成负面影响并产生外溢效应，欢迎中国通过行政、法律等必要手段进行应对。”截至9日，联合国人权理事会第57届会议已经进行了一个月，这是联合国人权理事会特别报告员阿莱娜·杜晗在报告中的陈述。与此同时，上百个国家以共同发言、单独发言等不同方式支持中方立场，强调新疆、香港、西藏事务是中国的内政，反对美国干涉。这充分说明，美国等少数西方国家将人权问题政治化的行径不得人心。

上世纪70年代，美国提出“人权外交”的口号，目的是遏制苏联。如今，无视自身人权劣迹、对外大打“人权牌”，已经成为美国打压他国、维护霸权的重要手段。这不仅破坏了国际关系基本准则，也对全球政治稳定和经济发展造成严重影响，遭到国际社会广泛批评。那么，美国是如何对外打“人权战”的？采用了哪些手段？有哪些意图？《国际锐评》进行了系统梳理。

美官方下场“扣帽子”

为干涉他国内政，美方首先捏造“人权罪名”。以委内瑞拉为例。近年来，美国以委内瑞拉存在“人权问题”为由，不断扩大对其经济制裁，造成该国经济、人道主义和发展危机。另据《华尔街日报》披露，美国还公开支持委内瑞拉反对派领导人，试图通过经济和政治压力推翻马杜罗政府。

同时，美国还炮制相关报告污蔑打压他国。这其中比较典型的就是美国国务院发布的《国别人权报告》。以新疆议题为例，美方多次在报告中捏造谎言，并以此为由对华实施多项制裁，包括禁止进口新疆产品、冻结官员资产等，目的就是抹黑中国的国际形象、打压中国发展。

此外，利用国内法搞“长臂管辖”，也是美方一项重要手段。2015年，美国参议院推出《全球马格尼茨基人权问责法》，授权美国政府打着“人权”幌子对他国和个人实施“长臂管辖”，包括经济、金融制裁和资产冻结等。俄乌冲突爆发以来，美国依据这项法律对多名俄官员和企业实施制裁，以达到削弱俄罗斯和维护美国霸权的目的。

值得一提的是，这种编织罪名的手段时常配合着美国的“拿手好戏”：全链条舆论战。2019年香港“修例风波”期间，美国政客和媒体一边频繁引用所谓人权“报告”、制造国际舆论压力，一边通过美国国家民主基金会（NED）等资助香港反中乱港势力，还配合着打压制裁，企图祸乱中国。

非政府组织齐上阵

除了政府、媒体外，美国对外“人权战”中还有一个重要角色——非政府组织（NGO）。目前美国约有200万个NGO。它们名义上是“非政府组织”，实际与政府有千丝万缕的关系。有研究指出，在NGO的资金来源中，政府拨款是一个很重要甚至主要的途径。美国一些NGO打着所谓“民主”“人权”的旗号，暗地里在世界各地煽动分裂暴乱、策划政治危机、捏造谎言谣言、进行价值渗透。

《国际锐评》梳理发现，美国NGO在世界各地“搞事”的方式主要有三种：一是搞资助培训，直接煽动当地的抗议和反对派运动；二是通过所谓的开源情报（OSINT）技术，利用卫星图像、社交媒体数据等对目标国家远程监控，流水线一般炮制虚假报告；三是在国际场合发言造势，施压目标国家。这其中，最活跃的当属NED，它持续得到白宫和美国国会的资助。其他比较受关注的还有“人权观察”“自由之家”“开放社会基金会”等。

放眼世界，凡是有动乱的地方，就能看到它们“忙碌”的身影。其中NED的表现尤其“突出”：全程策划参与格鲁吉亚“玫瑰革命”，时任总统谢瓦尔德纳泽被迫下台；策动玻利维亚“颜色革命”，逼迫总统莫拉莱斯流亡海外；NED“核心受让机构”美国国际共和研究所深度参与海地的暴力政变，推翻了时任民选总统阿里斯蒂德……桩桩件件，美国对他国实施颠覆渗透的例子不胜枚举。

美国NGO更潜移默化的行为，在于推广“美式价值观”。它们打着冠冕堂皇的旗号，试图影响和改造其他国家的政治制度和社会价值观，塑造一个符合美国利益的国际环境。以投资人乔治·索罗斯创立的开放社会基金会（OSF）为例。打开其网站可以发现，它向100多个国家的团体和个人提供资助，试图把他们打造成“美式话语”传声筒。稍微回顾一下可以发现，这个组织进行的活动大都有浓厚的政治色彩，通过在其他国家教育、媒体、医疗卫生、人权等领域进行援助等，大肆输出西方的意识形态和价值观。它在很多国家不受待见。比如2018年，土耳其总统埃尔多安公开指责索罗斯试图分裂土耳其。

借多边机制操弄人权议题

美国还将“人权黑手”伸向了多边机制。联合国作为多边主义的核心实践平台，议题涉及到和平、安全、人权等重要领域，被美国视为对外打“人权战”的主要平台。

长期以来，美国一边借人权问题频频推动各种国别决议，对一些发展中国家指手画脚、施加政治压力，一边在迫在眉睫的人道主义问题上冷血阻挠。例如，美国在巴以问题上一贯拉偏架，在联合国安理会对相关停火决议草案滥用一票否决权。自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，美国多次使用否决权阻拦加沙停火。今年4月，美国还在联合国人权理事会投票反对一项对以色列实施武器禁运的决议草案。面对加沙人民的惨烈生存状况，美国在乎的只有自己的政治私利。

今年9月24日，在日内瓦举行的联合国人权理事会上，美国等少数国家借涉疆问题攻击抹黑中国人权状况。近80个国家当场宣读力挺中国的共同发言，还有20多个国家以不同方式表态，支持中方的正义立场，明确反对将人权问题政治化，反对以人权为借口干涉别国内政。

美国等少数国家的做法再次向世人暴露了什么是双重标准。人们不禁要问，美国如此关心穆斯林的人权，为何不断在中东等地区挑起或支持战争、造成大量无辜穆斯林民众伤亡？为何对阿拉伯人民的历史不公视而不见、不支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国？为何不为实现加沙永久停火、全面撤军发挥应有作用？

绝大多数秉持公道正义的国家早已看穿了美国的伎俩，清楚美国不过是以人权为幌子、企图干涉中国和发展中国家内政。包括众多伊斯兰国家在内的100多个发展中国家在人权理事会上明确支持中方，不仅是为了维护中方的正当权利，更是为了维护国际公平正义，维护发展中国家共同权益，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。100多个国家发出的清晰声音充分说明，美国等少数国家的政治操弄已经越来越不得人心。

加速美式霸权的衰落

美国历史学家和外交关系学者詹姆斯·派克指出，美国把人权政治化的深层原因，是其全球战略和国际人权标准之间存在着根本性冲突。为维护霸权，美国不断发动战争、非法干涉他国内政、制造人道主义灾难，这些都与人权原则背道而驰。为给自己的行为寻找正当性，美国打出了“维护人权”这一国际“通用”标语。

从另一方面看，美国加大打“人权牌”，实际也预示着霸权的衰落。随着世界多极化发展，美国越来越没有实力维持全球领导力。美国现任政府大力推动“价值观外交”，通过举办“领导人民主峰会”给各国划线分类，目的就是打着“人权”“民主”的幌子来蛊惑人心，搞意识形态领域“新冷战”、挑动分裂对抗。

人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉内政的工具。当前，国际社会普遍认为，各国人权发展道路必须根据各自国情和本国人民愿望来决定，人权问题磋商应该坚持多边主义。美国国内人权状况一塌糊涂、却还要充当“人权判官”，不仅暴露其双重标准，也严重侵蚀了全球人权善治的基础。这种逆历史潮流而动的做法，只会激起他国的强烈反对，加速美式霸权的衰落。

（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、刘叶婷)