塞尔维亚信息和电信部长德扬·里斯蒂奇近日接受中央广播电视总台专访

国际在线报道（记者 王婷婷、罗琦）：塞尔维亚信息和电信部长德扬·里斯蒂奇近日接受中央广播电视总台专访时表示，中华人民共和国成立75年来，取得了举世瞩目的成就，中国式现代化将持续为世界发展提供新机遇。

里斯蒂奇认为，中国在政治、经济、科技、文化等各领域取得巨大的发展，同时也为世界的和平稳定与繁荣作出重大贡献。“在习近平主席领导下，中国无数次在全球治理及国际事务中展现了中国智慧和大国担当。这就是为什么中国过去、现在和将来都是促进世界和平稳定与繁荣的重要力量。繁荣发展的中国会为世界创造更加美好的未来。”

今年5月，习近平主席成功访塞，两国决定深化和提升全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。里斯蒂奇表示，习主席此访成果丰硕，在巩固了塞中两国铁杆友谊的同时，也为双边关系发展开启了新篇章。“塞尔维亚是中国在欧洲的战略伙伴，是中国值得信赖的好朋友、好伙伴，这种信赖不仅体现在口头上，更是体现在实际行动上。塞尔维亚高度赞赏习近平主席在巩固塞中铁杆友谊、深化两国务实合作方面发挥的建设性作用。两国的传统友谊及双边关系通过此访得到了进一步加强，我认为这得益于两国元首的战略远见和两国间的高度理解、高度互信。”

2022年4月，习近平主席首次提出全球安全倡议，为世界各国共同应对安全挑战贡献了中国方案。如今，全球安全倡议已经成为了全球安全领域的重要公共产品，赢得了各国的广泛支持。里斯蒂奇表示，中国致力于通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，在维护国际秩序和世界安全稳定方面发挥重要作用，为当前动荡不安的国际形势注入正能量。

(责编：艾雯、刘叶婷)