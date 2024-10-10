人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塞尔维亚信息和电信部长：中国过去、现在和将来都是促进世界和平稳定与繁荣的重要力量

2024年10月10日08:40 | 来源：中央广电总台国际在线
小字号

塞尔维亚信息和电信部长德扬·里斯蒂奇近日接受中央广播电视总台专访

塞尔维亚信息和电信部长德扬·里斯蒂奇近日接受中央广播电视总台专访

国际在线报道（记者 王婷婷、罗琦）：塞尔维亚信息和电信部长德扬·里斯蒂奇近日接受中央广播电视总台专访时表示，中华人民共和国成立75年来，取得了举世瞩目的成就，中国式现代化将持续为世界发展提供新机遇。

里斯蒂奇认为，中国在政治、经济、科技、文化等各领域取得巨大的发展，同时也为世界的和平稳定与繁荣作出重大贡献。“在习近平主席领导下，中国无数次在全球治理及国际事务中展现了中国智慧和大国担当。这就是为什么中国过去、现在和将来都是促进世界和平稳定与繁荣的重要力量。繁荣发展的中国会为世界创造更加美好的未来。”

今年5月，习近平主席成功访塞，两国决定深化和提升全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。里斯蒂奇表示，习主席此访成果丰硕，在巩固了塞中两国铁杆友谊的同时，也为双边关系发展开启了新篇章。“塞尔维亚是中国在欧洲的战略伙伴，是中国值得信赖的好朋友、好伙伴，这种信赖不仅体现在口头上，更是体现在实际行动上。塞尔维亚高度赞赏习近平主席在巩固塞中铁杆友谊、深化两国务实合作方面发挥的建设性作用。两国的传统友谊及双边关系通过此访得到了进一步加强，我认为这得益于两国元首的战略远见和两国间的高度理解、高度互信。”

2022年4月，习近平主席首次提出全球安全倡议，为世界各国共同应对安全挑战贡献了中国方案。如今，全球安全倡议已经成为了全球安全领域的重要公共产品，赢得了各国的广泛支持。里斯蒂奇表示，中国致力于通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，在维护国际秩序和世界安全稳定方面发挥重要作用，为当前动荡不安的国际形势注入正能量。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部