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“China Travel”火爆国庆假期创新高 世界流量激荡中国旅游市场澎湃活力

2024年10月10日08:37 | 来源：央视网
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央视网消息：国庆假期，中国旅游市场热潮澎湃，其中入境游表现尤为抢眼，旅游、商务、探亲等叠加，各口岸迎来外国人入境高峰，外国游客不仅热衷于深度游、小众游，海岛跨境游等成为入境游的新热潮。专家表示，入境旅游热力蓬勃，不仅凸显了中国旅游市场吸引力和不断提升的国际影响力，还通过涌入的丰富国际客源有效激发了国内市场的消费活力。

数据显示，国庆假期迎来外国人入境高峰，外国人出入境达101.4万人次，同比增长37.2%。

北京边检总站执勤三大队执勤二队副队长池尚琨称：“10月1日到6日，北京口岸入境外国人超过3.2万人次，约是去年同期的2.14倍。”

有意大利游客在接受采访时称：“现在来中国旅游很简单，能从欧洲过来的航班很多。中国是世界上拥有联合国教科文组织遗产最多的国家之一，所以我们很高兴访问这个国家。”

广州白云机场口岸因国庆假期和第136届广交会的临近，外国人入境高峰尤为突出。白云边检站为近1000名外国旅客签发24/144小时过境免签临时入境许可，共查验出入境航班超1800架次，较去年同期增长34%。

有澳大利亚游客对记者说：“我们会去广州、上海、北京、西安、成都，我们希望看到很多中国古老的名胜古迹，去一些像西安这样的历史古城，我们还非常期待去长城。”

10月1日至7日，深圳机场口岸入境外国人超6500人次，同比增长87.3%。其中，免签入境近1500人次，来自马来西亚、新加坡、泰国、德国的旅客位居前列。

热度攀升的还有海岛跨境游，在山东石岛，因游轮的跨境便利，日本、韩国的游客数量今年不断攀升，同比增长了30%。

有韩国旅客称：“这次旅行感觉非常棒，威海的景色很美，美食也很多，通关很顺畅，边检民警耐心细致地引导我们，服务很热情，下次还会再来中国！”

中国旅游市场的多元化发展是入境游持续火爆的重要原因之一。着迷历史文化或自然风光等不同喜好的游客，都能在中国找到适合自己的旅游目的地。同时，中国旅游市场也在不断创新和升级，推出了许多新颖的旅游项目和活动，如研学旅行、乡村旅游等，满足了不同游客的多样化需求。多元化的旅游市场不仅持续吸引外国游客，更提升了中国旅游的国际竞争力。

外交部发言人毛宁表示，上海在出租车和地铁站配备了外卡支付设备，成都、西安等8个城市正试点便利来华人员支付的新举措。中国开放的大门会越开越大，出入境便利化水平会不断提升。我们欢迎更多的外国朋友来华旅行，欣赏美丽山河，感知魅力中国。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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