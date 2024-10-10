新华社北京10月9日电（记者顾天成）世界卫生组织驻华代表处9日在京举办气候变化与健康影响媒体研讨会，世界卫生组织总部环境、气候变化与健康司司长玛丽亚·内拉在会上表示，气候变化给卫生健康领域带来重要影响，给全人类健康带来极大挑战，中国在提升空气质量、气候变化应对中做出积极贡献，期待中国在建设更加低碳、更具气候韧性的卫生体系中发挥更多作用，与他国分享成功经验。

世界卫生组织驻华代表处9日在京举办气候变化与健康影响媒体研讨会现场。新华社记者顾天成 摄

国家疾控局等13部门近日发布的《国家气候变化健康适应行动方案（2024—2030年）》提出：到2025年，健全完善多部门气候变化与健康工作协作机制；到2030年，气候变化与健康相关政策和标准体系基本形成。

据国家疾控局介绍，随着以全球变暖为特征的气候变化进一步加剧，近年来高温热浪、洪涝、低温寒潮、台风等极端天气气候事件趋多趋强，人类的生存、生命和健康正在受到极大挑战，提升气候变化健康适应和风险防范能力是当务之急。《国家气候变化健康适应行动方案（2024—2030年）》的出台，对增强中国气候变化健康适应能力具有重要意义。

对此，玛丽亚·内拉表示，非常高兴看到中国出台专门行动方案，推进气候变化健康适应行动，这一举措格外及时。

“中国强调卫生部门跟其他部门，比如能源、环境等部门的合作来共同应对气候变化是非常好的。举例来说，中国在空气治理等方面取得的显著成果，很大程度上归功于向清洁能源转型方面的积极努力。”玛丽亚·内拉说，中国在清洁能源转型等科技创新领域已经走在了世界前列，扮演着举足轻重的角色。全球都在关注中国，并期待中国在这一领域发挥更加关键的领导作用。

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