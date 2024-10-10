新华社北京10月9日电 题：走访敦煌，中拉青年的文明交流之思

黄玥 张嘉幸

敦煌鸣沙山，夜幕降临时满山灯光熠熠、人海茫茫。40多名中拉青年走进沙山，聆听万人星空演唱会。欢腾的歌声响彻耳畔，唤醒静谧的沙漠，点燃中拉青年的青春热情。

“这是独一无二的经历，坐在沙漠中享受音乐、享受气氛，这是一种文化，已经超出了音乐。”第一次体验沙漠万人演唱会的智利青年圣地亚哥·阿科斯塔脸上透着兴奋。

这是前不久全国青联举办的2024年“未来之桥”中拉青年领导人培训交流营的一幕，来自拉美和加勒比国家的青年代表跨越山海和时差来到中国甘肃敦煌，在4天时间里，重返丝绸之路、沐浴千年文明，探寻中国文化、思索交流对话。

鸣沙山北麓，群峰环绕中，月牙泉如一弯新月落在黄沙之中。千百年来，山泉共处，沙水共生，堪称奇观。

月牙泉边，一棵古老的胡杨树吸引了秘鲁青年若昂·阿尔法罗·索里亚诺的注意。“在恶劣的环境里，这棵树依然存活。沙漠中的绿色奇迹代表一种坚韧、抗争的精神。我们也应该像这棵树一样，去渴望生存和对抗恶劣因素，不断实现成长的目标。”

在沙漠中邂逅意想不到的绿意，触动了远道而来的拉美青年。他们思索人与自然的关系，感慨保护生态环境的关键是遵循自然规律，进而不断地保护、不断地治理。

深山旷漠中的文化瑰宝莫高窟，奇迹般地保存着中国10个朝代的佛教洞窟、壁画和彩塑。

沿着千年足迹一路参观，恢宏壮丽的石窟壁画让哥伦比亚青年吉娜·巴伊特·阿尔瓦拉多兴致高昂。从事文化相关工作的她向中国翻译志愿者介绍自己国家是怎么保护古城的，还不断询问莫高窟文物保护的问题。

初进洞窟、端详壁画，来自阿根廷的圣地亚哥·加西亚·文赛感叹莫高窟的壮观：“中国对莫高窟的保护做得很好，值得很多国家学习借鉴。有这么多人领略文化遗产，会让文物活起来。”观看了莫高窟的数字电影后，圣地亚哥·加西亚·文赛感受到，电影和文物结合起来，让历史更有吸引力，文物更有价值。

从实体洞窟到数字电影，莫高窟的艺术魅力在拉美青年中引起共鸣：一个国家必须对自己的文化遗产感到自豪和骄傲，文物保护是一种守护，更是一种敬畏。

访沙洲夜市、观文艺演出、学敦煌舞蹈、体验壁画绘制……交流营行程满满，中拉青年一路走，一路看，一路思。

在墨西哥青年亚里德·里兹克·科瓦鲁比亚斯看来，文明交流的关键是借鉴。她从敦煌舞蹈中得到启发，希望将敦煌艺术融入墨西哥相关庆典的音乐、视觉表现中。

巴西青年海莎·比塔尔脱口而出的词是尊重：“巴西的文化来自不同地区、不同民族。尊重和学习事物的起源很重要，学会尊重才能搭建通往未来的桥梁。”

对阿根廷青年圣地亚哥·加西亚·文赛而言，文明交流依靠发展，经济实力强大是保护和传承文化的前提。

作为敦煌文化的传播者，中国青年罗丹始终坚信“保护传统文化最好的方式，就是让它再次流行起来”。

对话在持续、思考在升华。站在连接古代不同文明的丝绸之路上，中拉青年以青春的开放和热忱，用欣赏、学习、共享的眼光推动不同文明交流互鉴、和谐共生。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)