新华社北京10月9日电 以色列国防军8日加大力度进攻黎巴嫩南部多地并继续空袭黎首都贝鲁特。以总理本雅明·内塔尼亚胡称，黎真主党两名领导人死于以军空袭。

真主党方面则否认作战能力遭重创，同时在谈及推动与以军在黎巴嫩境内实现停火问题时，没有将此与巴勒斯坦加沙地带实现停火“绑定”。这引发外界对其是否已调整立场的猜测。

这是10月7日在黎巴嫩哈马姆村拍摄的以色列空袭后升起的浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

以军继续“斩首”

以军8日说，已派遣第146师前往黎巴嫩西南部对真主党目标发起“有限、局部”打击。路透社报道，这是黎以局势升温以来以军首次在黎以边境地区部署预备役部队，以军对真主党的地面行动已从黎东南部扩展至西南部。

以军发言人拒绝公开在黎境内以军人数。以军先前已派遣3个师的兵力在黎巴嫩作战，这次增兵意味着黎境内以军士兵“数以千计”。

内塔尼亚胡8日声称，黎巴嫩可能面临“像加沙一样”的破坏，以军已削弱真主党的作战实力。“我们消灭了数以千计‘恐怖分子’，包括（真主党前总书记）赛义德·哈桑·纳斯鲁拉本人和他的继任者，以及这名继任者的继任者。”

10月7日，在叙利亚与黎巴嫩边境的佳迪达·亚布斯口岸，叙利亚阿拉伯红新月会的工作人员为来自黎巴嫩的流离失所者提供帮助。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

内塔尼亚胡没有提及真主党两名领导人的姓名。以色列国防部长约亚夫·加兰特说，接替纳斯鲁拉的人可能是哈希姆·萨菲丁，大概率已被以军“消灭”。以军发言人随后说，以军上周发动空袭时，已知悉萨菲丁当时身处真主党情报总部，正确认他的状态。

卡塔尔半岛电视台5日援引黎安全部门消息人士的话说，萨菲丁4日起失联。

另据路透社8日报道，以军再度轰炸贝鲁特南郊。以军当天早些时候发表声明确认，真主党分管预算和后勤的指挥官苏海勒·侯赛因·侯赛尼7日在空袭中死亡。

暂不清楚内塔尼亚胡所说“继任者的继任者”是否为侯赛尼。

这是10月7日在叙利亚与黎巴嫩边境的佳迪达·亚布斯口岸拍摄的来自黎巴嫩的流离失所者。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

真主党处下风？

以军加大进攻力度的同时，真主党向黎以边境地区发射火箭弹还击。路透社报道，以色列北部地区8日频频响起警报，以方称真主党发射大约200枚火箭弹，其中85枚射向以北部港口城市海法。

真主党副总书记纳伊姆·卡西姆在8日播出的电视讲话中说，真主党的作战能力完好无损，领导架构依然有序。

他说，真主党支持黎巴嫩国民议会议长纳比·贝里为推动停火所作的政治努力，但如果以色列选择继续战事，那就“战场见分晓”。

卡西姆在讲话中没有要求以色列在加沙地带停火。路透社报道，这是战火烧至黎巴嫩境内以来，真主党领导层第一次没有为黎境内实现停火设置前提条件。

10月8日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯对媒体讲话。联合国秘书长古特雷斯8日警告说，黎巴嫩已处于“爆发全面战争的边缘”，但国际社会还有时间阻止爆发全面战争。新华社记者谢锷摄

两天前，两名级别较低的真主党官员谈论在黎境内实现停火时，也没有关联加沙地带局势。真主党方面没有说明是否调整立场。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，真主党多次声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。哈马斯政治局成员萨米·阿布·祖赫里告诉路透社，哈马斯相信真主党会把任何协议与加沙地带实现停火“挂钩”。

不过，一名不愿公开姓名的黎巴嫩政府官员告诉路透社，由于黎巴嫩大批真主党支持者因战火流离失所、以色列加大攻势以及黎巴嫩其他政治派别反对真主党与以色列继续作战等原因，真主党已调整立场。

黎巴嫩国民议会多名议员近期呼吁在黎境内实现停火，不把黎巴嫩的未来与加沙地带战事“绑定”。德鲁兹教派人士瓦利德·琼卜拉特7日说：“我们的命运不能与加沙的命运捆绑。”真主党的盟友苏莱曼·弗朗吉亚说，当前要务是阻止以色列的攻势。

地区舆论已注意到真主党对外表述的变化，但认为这一转变或许太晚，不足以推动外交攻势。在卡内基中东研究中心研究员穆罕纳德·哈格·阿里看来，以色列在军事上加大力度施压真主党，已经确保占据上风。（包雪琳）

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