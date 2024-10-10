中国日报网10月9日电 近日，乔治·布什美中关系基金会创始人及主席尼尔·布什在接受CGTN采访时表示，通过自己在过去几十年间的访华经历，他得出了让一些美国人无法忍受的结论：中国的发展道路非常适合中国。

尼尔·布什是美国前总统老布什的第三个儿子。过去 50 年，尼尔曾经150次来到中国，他总结说：“中国的体制对中国来说是行之有效的，大多数美国人可能甚至无法容忍我这么说，中国的体制让数亿人受益。”

尼尔表示，近期中美关系之所以处于低点，原因很简单，中国正在崛起，而美国政客编造了偏执的“虚假叙事” 。

哈佛大学某位教授在其《注定一战》书中研究了 16 个历史案例，认为崛起大国与老牌强国之所以会爆发战争，是因为老牌强国感到了崛起大国带来的威胁，在过去 600 年中，这 16 个案例中有 12 个以战争告终。

美国一些政客随之编造了谎言，说崛起大国想要接管世界，成为地球上最强大的力量，或者崛起大国将接管美国经济……诸如此类的虚假言论。

尼尔表示，类似的虚假言论被广泛散布，他并不相信中国的崛起会对美国构成威胁，如果更多的美国人可以来到中国看看，就会自己做出判断，而不必听信美国政治精英的宣传和煽动，把中国描绘成某种魔鬼。

尼尔认为，中国对美国没有敌意，而是美国自己把中国变成了敌人。

世界各国都会加强国防。随着中国的不断发展，其军事实力显然也会随之增强。因而有人担忧中国“是否有可能以某种敌对方式针对美国”，尼尔认为这根本不是中国的意图。

尼尔强调，他的父亲从不认为中国是美国的敌人，“如果你这样对待朋友，最终可能会把朋友变成敌人，但如果我们最终卷入某种冲突，这对两国和世界来说都是毁灭性的。”

最后，尼尔表示，加强与中国的贸易实际上非常健康，对美国消费者有利，对美国有利，中美将实现双赢。美国人民最终会认识到中国不是所谓的“坏人”。

（编译：齐磊 ；编辑：耿婉茹 夏梦晨）

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