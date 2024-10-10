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中国图书亮相沙特利雅得国际书展——中沙文学出版人文交流再续新篇章

2024年10月10日08:34 | 来源：新华网
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新华网利雅得10月9日电（记者王海洲 罗晨）2024年利雅得国际书展近日在沙特利雅得苏欧德国王大学举办，中国图书、中国出版社、中国文学家、翻译家等频频亮相书展系列活动，中国元素为利雅得国际书展注入中沙文化交流的新活力，获得沙方广泛好评和高度关注。

出版机构精心策划 中国展厅亮点纷呈

作为阿拉伯国家影响力最大、图书销售额最高的书展之一，本届书展以“利雅得阅读”为主题，共吸引了来自30多个国家和地区的2000多家出版商参与，是迄今为止规模最大的一届。

本届书展中，五洲传播出版社、外语教学与研究出版社等国内出版机构联合参展，共携带阿、英、中三种语言1000余册中国主题图书及文创产品，以精心策划的展厅和丰富多彩的文学交流活动，为书展增添了浓厚的中国色彩。

中国展厅精心规划了中国主题精品图书展区、中阿互译图书展区、中国特色文创体验区三大专题展区，分别展示反映当代中国社会发展成就、弘扬中华优秀传统文化的经典图书，全方位展示中阿图书交流合作的优秀成果，展现中国文化的深厚底蕴与独特魅力。

随着“汉语学习”在沙特的推广，中国展厅内的图书吸引了大量当地读者驻足翻阅、购买，他们时不时向工作人员询问自己感兴趣的中国图书题材，以及学习中文的相关教材和途径。

作为此次参展的主要机构，五洲传播出版社副总经理关宏表示，五洲多年来致力于推动中沙在图书出版领域的深度交流与合作，以书为媒，搭建起中沙文化交流、文明互鉴的桥梁，为构建中阿命运共同体贡献图书出版的力量。

近日，沙特读者在利雅得国际书展的中国展位上阅读书籍。记者 王海洲 摄

文脉交融搭建中沙文学对话 文明交响深化两国人文交流

近年来，中沙两国在人文领域合作日益密切。除了丰富的图书外，今年书展中方参展机构还举办了“中沙文学沙龙”、“与中国作家徐则臣的对话”等人文交流活动，进一步落实中沙经典互译计划成果，推动中沙两国文化交流、文明互鉴。

本届书展期间，题为“文脉交融·文明交响”的中沙文学沙龙在苏尔坦亲王大学举办，苏尔坦亲王大学孔子学院沙方院长易卜拉欣·欧姆拉斯表示，希望通过举办丰富多彩的人文交流活动，汇聚文化、文学之力，为两国人民间相知相亲贡献力量。

中国石化长期致力于中沙文化交流，先后出资在沙特法赫德国王图书馆等机构建设“中国书架”。作为此次活动的主办方，中国石化中东代表处副总代表柳杨介绍，中国石化希望通过组织各种形式的文化交流活动，进一步加深两国对彼此文化的理解和尊重，为两国关系的发展注入新的活力。

中国作家徐则臣的多部作品被翻译成阿拉伯文出版，他在活动中表示：“文学作品蕴含着强大的文化之力，能够跨越国界，引发共鸣共通。中沙两国文学家的对话与交流，无疑将进一步加深我们之间的理解和友谊。”

在活动现场，苏尔坦亲王大学比较文学领域教授艾米拉·扎哈拉妮表示：“中沙两国都有着悠久的文学传统和丰富的文化遗产，通过文学对话，我们可以更好地了解彼此的文化，增进友谊与互信。”

利雅得苏尔坦亲王大学孔子学院举办的中沙文学沙龙活动现场。记者 王海洲 摄

在“与中国小说家徐则臣的对话”活动中，来自包括沙特苏欧德国王大学、费萨尔国王学术研究中心等高校和机构的众多知名学者、作家与徐则臣展开深入学术交流，进一步加深沙特学界对中国文学的了解与认同。

中阿双语新书举行分享会 中海文库共建迈上新台阶

本届书展期间，还举办了由中国与海湾阿拉伯国家合作委员会国家共建的“中海人文交流和互鉴双语文库”（中海文库）成果图书系列宣发活动。《诗经》《丝路文明十五讲》《现当代阿拉伯文化中的中国形象》等多部中海文库的中阿双语图书受到各界读者喜爱。

书展期间，还举办了中海文库读者见面会，组织译者与读者进行深入互动交流，共同探讨《这边风景》《丝绸之路与文明交往》等图书蕴藏的文化内涵，受到了沙特读者的热烈欢迎。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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