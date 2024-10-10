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匈牙利总理欧尔班强调欧盟“需要改变”

2024年10月10日08:31 | 来源：新华网
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10月9日，匈牙利总理欧尔班（前）在总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话。新华社发（欧洲议会供图）

新华社日内瓦10月9日电（记者陈斌杰）据欧洲新闻台报道，匈牙利总理欧尔班9日在总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话说，欧盟“需要改变”，因为它正面临“最严峻时期”。

匈牙利目前担任欧盟轮值主席国。欧尔班在欧洲议会发表的近30分钟讲话中表示，欧盟对俄乌军事冲突的反应“计划不周、执行不力”，而且对这场冲突采取了错误的策略，“欧盟应该重新恢复与俄罗斯的沟通”。

10月9日，匈牙利总理欧尔班在总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话。新华社发（欧洲议会供图）

欧尔班认为，欧盟的经济有陷入停滞的风险，他呼吁欧盟采取有力行动提高竞争力，缩小与其他经济体的差距。

10月9日，匈牙利总理欧尔班（中）在总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话。新华社发（欧洲议会供图）

欧尔班在讲话中抨击欧盟委员会2023年初发布的“绿色协议产业计划”没有考虑到产业政策，认为欧盟经济增长缓慢和能源价格高企很大程度上源于欧盟弃用来自俄罗斯的化石燃料。欧尔班同时谴责欧盟采取的“贸易限制”措施。

10月9日，匈牙利总理欧尔班在总部设在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话。新华社发（欧洲议会供图）

欧尔班还呼吁欧盟谨慎处理非法移民问题，提议在欧盟之外设立移民问题处理中心，只有那些申请得到批准的人才能被允许进入欧盟国家。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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