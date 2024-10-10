新华社北京10月9日电 综合新华社驻外记者报道：朝鲜人民军总参谋部9日宣布，朝方从即日起“完全切断”与韩国连接的公路和铁路。韩国联合参谋本部当天表示，韩军不会对朝鲜企图单方面改变现状的任何行动坐视不理。

据朝中社9日报道，朝鲜人民军总参谋部指出，与朝方南部国境交界的韩国地区无时无刻不在进行侵略战争演习，加之一批批美国核战略资产随时出没，好战狂人常常叫嚣朝鲜“政权终结”。朝鲜半岛出现的严峻军事形势要求朝军坚决采取更强硬的反制措施来切实维护国家安全。

朝鲜人民军总参谋部9日宣布，针对南部国境一带一触即发的战争危机，朝方“将采取实质性军事措施”，“当务之急是从10月9日起完全切断与韩国连接的朝方地区公路和铁路，进行防御设施要塞化加固工程”。

朝鲜人民军总参谋部称，鉴于在南部国境一带进行要塞化加固工程，朝方为避免误判、防止擦枪走火，于当地时间9日9时45分对美国军方进行了电话通知。

朝中社9日还报道，朝鲜7日至8日在平壤召开第十四届最高人民会议第十一次会议，会上任命努光铁为国防相。

韩国联合参谋本部9日表示，朝方切断与韩国连接的公路和铁路这一行为将会招致“更加严酷的孤立”。韩军不会对朝鲜企图单方面改变现状的任何行动坐视不理，并警告由此引发的一切事态责任均在朝鲜。如果朝鲜发动挑衅，韩军将予以压倒性回应。

朝鲜半岛曾有位于半岛西海岸的京义线和位于东海岸的东海线两条交通线路。1950年朝鲜战争爆发后，炮火毁掉了两条铁路在军事分界线内及附近的部分路段，切断半岛南北方交通运输。2018年，朝韩双方同意对接并升级这两条铁路，并于当年12月在位于朝鲜开城市的板门站举行跨境铁路、公路连接工程动工仪式。当时舆论认为此举有助于推动半岛局势持续缓和。

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