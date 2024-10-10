新华社贝鲁特10月9日电 黎巴嫩公共卫生部9日发表声明说，以色列8日对黎巴嫩南部省、奈拜提耶省、贝卡省、巴勒贝克-希尔米勒省和黎巴嫩山省的多个城镇和村庄发动袭击，共造成22人死亡、80人受伤。

另据黎巴嫩真主党9日的声明，以军当天企图向黎南部边境拉布纳地区推进，真主党多次用炮弹和火箭弹反击，造成以军伤亡。声明说，当天真主党还用火箭弹袭击了向黎南部边境迈斯杰贝勒和穆希比地区推进的以色列士兵，在黎南部边境迈龙角地区用火箭弹袭击了以色列士兵，并对以色列北部城镇谢莫纳的以军发射了火箭弹。

以色列军方9日下午发表声明，称谢莫纳当天拉响警报，约20枚火箭弹从黎巴嫩射至该地区。以色列急救组织说，袭击导致两人死亡。

根据以色列国防军9日上午的声明，以军继续在黎南部开展行动。8日，以军拆除了黎真主党的一些发射台，在近距离交战和空袭中消灭了部分真主党武装人员，缴获了包括反坦克导弹在内的大量武器。此外，以军还摧毁了100多个真主党目标。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。今年9月17日黎巴嫩发生通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。据黎巴嫩公共卫生部9日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党和以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2141人丧生、10099人受伤。联合国秘书长古特雷斯8日警告说，黎巴嫩已处于“爆发全面战争的边缘”，但国际社会还有时间阻止全面战争的爆发。

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