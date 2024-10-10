导读

10月6日是中国和匈牙利建交75周年纪念日。匈牙利国家银行行长马托奇日前为中国日报中国观察智库独家撰文表示，过去20年来中匈两国金融合作蓬勃发展，尤其是匈牙利的“向东开放”政策与中国“一带一路”倡议遥相呼应。匈牙利成为中国在欧洲投资的主要目的地，和中东欧重要的人民币结算和金融服务中心。未来，两国可以在数字金融和绿色金融领域合作取得更多务实成果。

作者：杰尔吉·马托奇(Gy rgy H. Matolcsy)

匈牙利国家银行行长

近年来的一些热门话题清楚地反映了21世纪的巨大挑战，比如数字化、可持续发展等。经济学家、地缘政治分析师、政治家和记者都在努力确定当前和未来数字化和绿色转型的模式，以及它们对国际关系和世界经济的影响。

在21世纪，金融是向创新者和企业家输送资源的关键，这些创新者和企业家对可持续、绿色、公平，能够为全球社会提供共享利益的增长模式抱有强烈愿景。根据亚洲基础设施投资银行2023年的一份报告，到2040年，世界需要大约84.5万亿美元的基础设施投资，其中包括16万亿美元的可持续基础设施融资。然而重要的不仅仅是资金数量，问题的关键还在于创新的金融解决方案和国际合作，只有这样才能为合适的项目匹配足够的资金。

匈中金融合作就是一个很好的例证。在庆祝两国建交75周年之际，我们有必要回顾一下过去20年来两国金融合作蓬勃发展的成就。中国银行匈牙利分行于2014年12月在布达佩斯正式对外营业，成为中国银行的中东欧地区总部，这是匈中金融合作最早的里程碑之一。后来，中国建设银行也在布达佩斯开设了分行。这些举措让匈牙利成为了重要的人民币结算和金融服务区域中心，为匈牙利复杂的经济、金融、贸易、物流和知识中心网络再添重要一环。

中国高度重视在“一带一路”框架下同中东欧国家开展合作。同样，匈牙利政府和匈牙利国家银行也一直在采取措施，坚定推动匈中关系发展。2010年，匈牙利宣布“向东开放”政策，与“一带一路”倡议的目标相契合。2015年，匈牙利国家银行启动了“央行人民币项目”。自那以来，匈牙利与其合作伙伴之间的人民币结算基础设施有所发展，匈牙利央行在其外汇储备中建立了以人民币计价的投资组合，出台了有利于人民币流动性管理的安排，还每年举办“布达佩斯人民币倡议”论坛，将其打造成一个人民币相关话题的定期专业对话平台。

最近，匈牙利也抓住了中国的绿色融资机遇。2021年，匈牙利成为首个在中国市场发行绿色主权熊猫债的国家，首发10亿元，2022年又发行了20亿元。今年，匈牙利政府宣布了再次进入该市场的计划。据估计，欧盟需要将其绿色投资在疫情前水平的基础上增加一倍，才能实现2050年碳中和目标，这更加支持了匈牙利政府的决定。

随着中国成为匈牙利最大的外国投资国之一，匈牙利在利用中国资金支持本国发展方面积累了丰富的经验，无论是在私营部门还是在公共部门。2023年，匈牙利占中国在欧洲直接投资总额的44.1%，超过英国、德国和法国，成为中国在欧洲直接投资的最大接受国，而英德法“三巨头”总共只占35.3%。

今天的伟大成就必须为未来更伟大的成就铺路。数字金融和绿色金融是匈中两国可以合作取得更多务实成果的优先领域。中国一直是央行数字货币发展的先驱，通过与中国人民银行数字货币研究所的定期交流，我们可以学习和分享两国正在进行的央行数字货币相关倡议的第一手经验。匈牙利国家银行已被授予“多边央行数字货币桥”项目的观察员地位，在该项目中，中国人民银行及其合作伙伴已经突破了跨境数字货币支付平台的最低可行产品阶段。

展望未来，央行数字货币可能在本世纪催生深刻变化，因为它为智能合约、快速无缝的国际支付提供了良好的基础，而且肯定会激发创新。我们将见证一系列新型金融产品和新型金融机构的兴起，见证世界新兴经济体融合的新型金融格局。经过我们的努力，匈牙利已成为金融创新的良好“试验田”，愿与国际伙伴合作，实现“三赢”。

我们已经掌握了21世纪的“成功密码”，那就是人才、知识、技术和资本的结合，如果提供有利的环境和适当的激励措施，它们将会发挥出乘数效应。在这方面，我们亟需各方共同努力，不断完善路径，自我革新，以期实现长期可持续发展。正如《孙子兵法》有云：“战胜不复，而应形于无穷。”

图片来源：中国日报

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "Financial cooperation of Beijing, Budapest bears fruit"

出品：中国日报中国观察智库

(责编：艾雯、刘叶婷)