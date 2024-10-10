新华社联合国10月9日电 中国常驻联合国副代表戴兵9日在安理会利比亚问题公开会上发言时表示，中方呼吁利比亚各方继续坚持政治解决的大方向，加强对话与协商，为早日重启政治谈判、推动建立统一国家机构凝聚更多共识。

戴兵说，当前利比亚国家和平重建处在关键阶段，推进政治过渡是确保利长治久安的重要基石。国际社会要继续支持以非洲方式解决非洲问题的努力，推动政治解决利比亚问题。中方呼吁尊重利比亚主权、统一和领土完整，重申敦促外部武装和雇佣军以平稳有序方式尽快撤离利比亚。

戴兵表示，利比亚长期经历内战冲突，安全架构严重分裂，近期部分单边行动加剧脆弱安全局势。中方呼吁利各方以国家和人民利益为重，保持理性克制，继续严格遵守停火协议，落实“5+5”联合军事委员会共识，共同维护来之不易的缓和局面。13年前，外部势力对利比亚的军事干预导致多重严重后果，为恐怖主义滋生蔓延提供了土壤，地区国家至今仍深受其害。中方呼吁各方予以重视，继续为利加强反恐和维护边境安全提供支持。

戴兵指出，国际社会要继续加大对利比亚人道援助力度，并为利推进发展重建提供更多建设性支持。中方欢迎利各方近日通过协商就重新开放油田和港口达成共识，支持利比亚用好本国石油资源，将石油收入用于改善民生福祉。同时，安理会要切实重视利当局对被冻结海外资产的关切，尽快制定解决方案，保障利比亚人民的财富免遭损失。中方支持联合国利比亚支助特派团在斡旋利比亚问题上发挥应有作用，为推进利比亚政治过渡、实现持久和平作出更多努力。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)