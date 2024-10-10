新华社华盛顿10月9日电（记者邓仙来）美国总统拜登9日与以色列总理内塔尼亚胡通电话，就中东局势等问题进行讨论。

根据白宫当天发布的通话纪要，拜登和内塔尼亚胡主要讨论以色列在黎巴嫩的军事行动以及加沙地带的人道主义状况等，美国副总统、2024年总统选举民主党候选人哈里斯参加了通话。

拜登在通话中重申美国对以色列安全的坚定支持，谴责伊朗本月1日利用弹道导弹对以色利发动袭击，强调需要通过外交途径实现黎以边境地带两国公民安全返回各自家园。拜登说，以色列有权保护本国公民不受来自黎巴嫩真主党的袭击，但在军事行动中应最大程度避免伤及平民，尤其是在位于黎首都贝鲁特的人口稠密区。

两国领导人还讨论了加沙地带局势，强调重启外交谈判以实现被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）扣押人员获释的迫切性。

白宫新闻秘书让-皮埃尔9日在例行记者会上说，当天的通话“直接且富有成果”，两国领导人正就以色列反击伊朗的措施保持沟通。美方不愿看到以色列在加沙地带的军事行动造成的严峻人道主义状况在黎巴嫩重演。

拜登和内塔尼亚胡8月21日曾通电话。两次通话间隔之长引发媒体对二人分歧扩大、关系不和的猜测。《以色列时报》9日报道说，从内塔尼亚胡角度看，此次通话的目的是与美方讨论以方回应伊朗导弹袭击的方式，但相关内容在白宫发布的纪要中未有体现。

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