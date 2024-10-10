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哈马斯与法塔赫代表同意成立临时委员会管理加沙

2024年10月10日08:23 | 来源：新华网
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新华社开罗10月9日电（记者董修竹）埃及消息人士9日告诉新华社记者，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）的代表当天在埃及首都开罗举行会谈，双方初步同意设立一个临时的、非政治性的委员会来管理加沙地带的生活服务。

该消息人士说，双方同意该委员会的作用将仅限于管理拉法口岸，并为加沙地带人民提供包括食品、药品、教育和卫生用品等在内的生活必需品和服务。预计该委员会将由10到15名不属于任何巴勒斯坦派别的委员组成，其人选还有待进一步讨论。

该消息人士认为，鉴于以色列和美国坚持结束哈马斯在加沙地带的统治，法塔赫和哈马斯达成成立该委员会的协议，将“挽救不断恶化的巴勒斯坦局势”。

另据埃及官方《金字塔报》报道，哈马斯与法塔赫代表10日将继续在开罗进行会谈。

去年10月7日爆发的新一轮巴以冲突已持续一年。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门10月9日发布的数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.2万巴勒斯坦人死亡、近9.8万人受伤。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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