10月9日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2024年诺贝尔化学奖公布现场，屏幕显示奖项得主美国华盛顿大学的戴维·贝克、英国伦敦谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀。新华社记者 彭子洋 摄

新华社斯德哥尔摩10月9日电（记者郭爽）瑞典皇家科学院9日宣布，将2024年诺贝尔化学奖授予美国华盛顿大学西雅图分校的戴维·贝克，以及谷歌旗下“深层思维”公司的德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀，以表彰他们破解了蛋白质神奇结构的密码。

瑞典皇家科学院常任秘书汉斯·埃勒格伦当天在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及主要成就。他宣布，将该奖项的一半授予贝克，以表彰他对计算蛋白质设计的贡献；另一半授予哈萨比斯和江珀，以表彰其对蛋白质结构预测作出的贡献。

蛋白质是生命的基石，通常由20种不同氨基酸组成。诺贝尔化学委员会主席海纳·林克指出，2024年诺贝尔化学奖表彰的两个发现在生物化学领域开辟了无限可能性。其中，贝克成功完成了几乎不可能的壮举，构建了全新的蛋白质种类。哈萨比斯和江珀则通过人工智能模型实现了一个50年的梦想——预测蛋白质的复杂结构。

10月9日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2024年诺贝尔化学奖公布现场，屏幕显示奖项得主美国华盛顿大学的戴维·贝克、英国伦敦谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀。新华社记者 彭子洋 摄

贝克1962年出生于美国西雅图，1989年获加利福尼亚大学伯克利分校博士学位，现为华盛顿大学西雅图分校教授。哈萨比斯1976年出生于英国伦敦，2009年获得伦敦大学学院博士学位，现任“深层思维”首席执行官。江珀1985年出生于美国阿肯色州小石城，2017年获得芝加哥大学博士学位，现任“深层思维”高级研究科学家。

贝克当天接受电话采访时说，他获得这一殊荣是站在了巨人的肩膀上。蛋白质结构预测真正凸显了人工智能的力量，使人们得以将人工智能方法应用于蛋白质设计，大大提高了设计的能力和准确性。

今年三个诺贝尔科学奖项中的两项均与人工智能相关。此前，诺贝尔物理学奖授予了在使用人工神经网络的机器学习方面做出基础性发现和发明的科学家。诺贝尔化学委员会评委邹晓冬当天接受新华社记者采访时说，诺贝尔化学奖关注化学领域的“发现”和“革命性进步”。得益于今年的获奖成果，人们现在可以设计蛋白质，还可通过人工智能预测蛋白质三维结构，“这是一个非常大的革命”。

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