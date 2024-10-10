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巴西持续推进“加速增长计划”

本报记者 陈海琪
2024年10月10日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西地理统计局日前发布报告显示，今年二季度，巴西国内生产总值达2.9万亿雷亚尔（1美元约合5.48雷亚尔），环比增长1.4%。这是巴西经济连续第十二个季度环比增长。分析认为，巴西新版“加速增长计划”启动一年多来，不仅对巴西经济产生深远影响，也将促进地区经济实现增长。

　　巴西政府曾经推出并执行两期“加速增长计划”，主要资金投入基建、基础卫生和社会福利领域。去年8月，新版“加速增长计划”正式启动，预计在未来几年投入1.7万亿雷亚尔，重点推进生态转型、“再工业化”、社会包容发展和可持续环保等项目，以促进经济发展。最新数据显示，新版“加速增长计划”的财务执行率目前已达30%。

　　巴西城市部部长贾德尔·菲略不久前表示，新一阶段“加速增长计划”将出资412亿雷亚尔，用于支持巴西全国707个市镇提出的872项基础建设项目提案。在城市建设领域，具有代表性的项目是恢复“我的家，我的生活”住房计划。政府承诺在2026年前向城市和农村低收入群体以优惠方式出售200万套经济适用房。政府还计划在推动城市交通现代化、贫民窟改造、污水和固体废弃物处理、防洪及防滑坡建设等方面取得进展。

　　在交通和通信基础设施方面，巴西政府计划投入3491亿雷亚尔，加快交通基础设施建设与升级。巴西计划建设一条“超级高速公路”，横穿巴西、智利、巴拉圭、阿根廷四国，以大幅减少巴西主要粮食产区出口的运输时间成本，增强农产品的全球竞争力。新版“加速增长计划”强调要提高数字包容性和连通性，推出一系列计划加强东北部20个城市的电信网络基础设施建设，提高互联网普及率。

　　能源领域也是新版“加速增长计划”的重点之一。巴西将加大对本国炼油业的支持，积极勘探新油田以提高石油和天然气产量。巴西还鼓励开发可再生能源，在东北部地区兴建光伏和风力发电厂，加速能源转型。巴西总统府民事办公室主任鲁伊·科斯塔表示，可再生能源的发展将创造更多就业机会。

　　今年8月，巴西副总统阿尔克明在巴西中国企业家委员会2024年会上表示，在推进巴西“再工业化”过程中，巴西将继续推进税制改革，给巴西国内企业减轻税负，促进国内工业发展和出口，吸引更多外国投资。巴西期待进一步推动巴中双边经贸合作，新版“加速增长计划”将在基建等领域为中国企业带来更多投资机会。

　　（本报里约热内卢10月9日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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