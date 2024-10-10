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新加坡、法国和荷兰提升城市防灾减灾能力——

应对灾害风险 建设韧性城市（国际视点）

本报记者 张矜若 尚凯元 张慧中
2024年10月10日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　受气候变化影响，全球城市面临的灾害风险日益复杂多样，建设韧性城市成为必然选择。近年来，旨在推动城市更加包容、安全和可持续的韧性理念在不少国家受到关注并付诸实践，成为城市安全发展的重要趋势。新加坡、法国巴黎和荷兰鹿特丹等城市结合自身发展特点，采取多种举措，探索建设更具韧性的城市。

　　新加坡——

　　建设“海绵城市”，管住水更留住水

　　今年3月，根据全球知名房地产服务提供商“第一太平戴维斯”发布的年度“城市韧性指数”，新加坡的城市韧性指数在全球排名第六，较2021年上升6位。

　　2017年，新加坡政府推出“未来城市计划”，拨款1.5亿新加坡元（1新加坡元约合0.76美元）推进韧性城市建设。2023年，新加坡市区重建局制定的2025年发展总蓝图草案将增强城市韧性作为发展重点，具体措施包括发展地下空间、善用土地和加强设施规划，以及研究海岸防护和城市热岛效应、应对气候变化。其中，建设“海绵城市”是新加坡提高城市韧性的重要举措之一。

　　新加坡地势平坦，年均降雨量达2400毫米，过去几乎每年雨季市中心都会迎来数次内涝。多年来，新加坡政府不断完善传统蓄排水设施，拓宽主要河流、加固混凝土河道、修建水库收集雨水，洪涝灾害逐步得到抑制。

　　2006年，新加坡公用事业局发起“活力、美观、清洁水计划”（以下简称“ABC水计划”），新加坡的“海绵城市”建设迎来新的发展。根据该计划，新加坡政府设定100多个具体项目，将水库池塘、排水河道、湿地洼地等同城市生活紧密结合起来，“让新加坡全国都成为集水区”，以实现整体性的水资源管理。据悉，“ABC水计划”项目目前已完成30多个，政府预计在2030年前完成全部项目。

　　完工于2010年的盛港浮动湿地是“ABC水计划”的重点工程。该湿地面积约为半个足球场，建造于榜鹅水库内，有效改善了水库水质，收集了更多雨水，并将水库周边的社区、公园连接起来。

　　此外，由废旧垃圾填埋场改造而成的罗弄哈鲁士湿地、因完善的雨水回收利用系统而获新加坡总统设计奖的邱德拔医院、“将植物装进建筑里”并成为新加坡新地标的滨海湾城市花园等，都是“ABC水计划”所实施的项目。

　　除了大型项目，“ABC水计划”还将新加坡部分河流的混凝土河道重新改为蜿蜒曲折的天然河道，并在河道周边修建洼地、水塘，形成供民众休闲的城市公园。新加坡国立大学可持续设计专家基什纳尼表示，新加坡不仅要“管住水”，还要“留住水”，这就需要有效发挥自然蓄水的功能，这也是“海绵城市”的标志之一。

　　新加坡目前的蓄水和供水量可满足全国用水需求的30%。新加坡公用事业局预计，随着“海绵城市”建设的持续推进，新加坡有望在2060年实现用水自给自足。

　　法国巴黎——

　　加强应急演习，应对极端高温天气

　　未来某一天，法国巴黎首次宣布出现50摄氏度高温，城市立即采取一系列应急措施，在一些阴凉场所为弱势群体提供庇护……这是去年10月巴黎市区举行的一次城市演习，旨在测试和评估城市的韧性及应急响应能力。

　　巴黎的夏季气温通常较为宜人，大部分住宅并未安装空调等制冷设备。随着气候变化引发的极端天气气候事件增多，特别是极端热浪的逐渐增多，2019年7月巴黎曾创下42.6摄氏度的高温纪录。巴黎市政府发布的《巴黎50摄氏度》报告显示，巴黎地区未来几十年气温将大幅上升，热浪事件倍增，对巴黎市民的生活质量和健康、当地生物多样性状况等都会产生较大影响。

　　这次“巴黎50摄氏度”演习模拟了极端高温情境下的电力中断、药品运输困难、现场维修人员因高温无法作业等场景。演习的评估结果显示，尽管巴黎拥有多个潜在的庇护场所，如地下隧道、商场和公共建筑，但如何确保这些地点的安全性和可及性仍是一个重大挑战。“我们还需要寻找和改造其他场所，如演出厅、电影院，并将它们绘制成地图。”巴黎负责“韧性城市战略”的副市长佩内洛斯·科米特斯表示。

　　巴黎市于2017年通过了韧性城市建设战略，明确了城市面临的挑战，包括气候变化、空气污染、河流洪水、城市安全、社会治理等优先领域。2022年，新的韧性战略报告盘点了35项行动领域，更加强调社会团体和公民的参与，比如建设可以向公众开放的“绿洲校园”、发展“巴黎志愿者”网络、成立应急心理干预团队、普及应急专业知识培训等。

　　在今年举办的巴黎奥运会、残奥会期间，主要景点和奥运场馆附近都临时搭建了遮阳区域，设有喷雾降温设备和饮水点，以减少中暑情况发生。今年年初，巴黎市通过市民咨询平台广泛征求对加强城市韧性措施的意见，并计划基于近几年积累的经验措施，发布一份更新的韧性战略，以进一步优化城市应对能力。

　　荷兰鹿特丹——

　　发展特色项目，提高城市“水韧性”

　　荷兰第二大城市鹿特丹依水而建、因水而兴。该市大部分地区位于海平面以下约6米处，年降雨量约为856毫米，每年平均降水日达132天。长期以来，该市一直面临着海水倒灌、暴雨洪涝的风险。

　　为提高城市“水韧性”，鹿特丹市政府推出多项改善水管理的政策，从2001年起先后出台《鹿特丹水计划》《鹿特丹天气明智计划》等规划方案。根据规划，该市推出了多项特色项目，包括“绿色屋顶”建设、水广场建设等。

　　自2008年起，鹿特丹市居民可以向市政府申请每平方米30欧元的屋顶绿化补贴。该建设计划的目标是到2030年，实现总面积达80万平方米的多功能屋顶绿化，在屋顶安装蓄水系统和太阳能电池板，提高房屋的蓄水能力。2019年，鹿特丹市政府进一步完善该项目，拓展出一整套屋顶颜色系统，除绿色屋顶外，还有能够蓄水并确保排水通畅的蓝色屋顶，能够产生可持续能源的黄色屋顶等。

　　鹿特丹水广场项目也注重城市雨水收集。2011年，鹿特丹市政府拨款450万欧元，在本特姆普林建造了一个集雨水储存及休闲空间于一体的水广场。该水广场于2013年完工，建有3个水池，下雨时人行道的水槽将雨水引入水池，没有雨时3个水池则是干燥的，可供市民作为球类比赛场地或跳舞场地使用。

　　气候变化的加剧也考验着鹿特丹的“水韧性”。据测算，如果温室气体排放量不减少，到2100年，荷兰沿海地区海平面会再上升1.2米至2米。鹿特丹将面临强降雨带来的洪涝风险，并直接影响城市的水位和土壤盐碱度。

　　为此，鹿特丹于2016年出台《鹿特丹韧性战略》、2022年出台《鹿特丹韧性战略2022—2027》，以增强城市抵御气候变化影响的韧性。目前，鹿特丹还利用地理空间数据，为气候适应措施提供信息和依据，引导投资进入城市中最需要气候适应措施的地区，有针对性地加强城市韧性，建设适应性更强、更宜居的环境。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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