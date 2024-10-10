本报记者 刘 赫

欧盟委员会10月4日宣布，对自中国进口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。该决定一经公布，便遭到欧洲多方反对。“自己伤害自己”“有百害而无一利”“只会带来输家”……欧洲多方人士认为，此举不利于提升欧洲车企竞争力，也无助于欧盟绿色转型目标，呼吁继续与中国磋商。

德国总理朔尔茨在投票前表示，德国反对欧盟对华电动汽车加征关税，欧洲必须继续和中国谈判。据德国电视一台《每日新闻》报道，德国财政部长林德纳在投票结果公布后第一时间发出警告，称欧盟委员会不应引发贸易战，“我们需要协商解决方案”。

匈牙利总理欧尔班表示，匈牙利反对欧盟加征关税的举措，这将损害欧盟自身竞争力。斯洛文尼亚经济、旅游和体育部长马特亚日·汗表示，全球绿色转型给汽车行业带来无数商机，斯洛文尼亚反对欧盟委员会对中国电动汽车加征关税。斯洛文尼亚汽车零部件供应商10月8日在首都卢布尔雅那与中国汽车制造商举行会议，期待扩大两国在汽车领域的合作。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，欧洲的繁荣得益于全球贸易，而欧盟当下的举动与此背道而驰，意味着全球合作再次出现倒退。她呼吁各方通过对话与合作，努力化解分歧，避免局势升级，防止潜在贸易冲突。

克罗地亚电动汽车驾驶员协会主席赫尔沃耶·普尔皮奇表示，加征关税不但不利于欧中贸易，也不利于欧洲电动汽车产业的良性竞争和绿色转型。

欧洲主要汽车制造商大众、宝马、梅赛德斯—奔驰等均强调，对华电动汽车加征关税是“错误做法”，是对欧洲汽车工业发出的“致命信号”。

“欧中需要迅速找到解决方案，以防止一场最终只有输家的贸易冲突。”德国宝马集团董事长齐普策表示，加征关税会限制对欧洲消费者的电动汽车供应，从而延缓欧洲交通行业的低碳发展进程。

德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆表示，欧盟对中国电动汽车加征关税将对德国汽车制造业产生不利影响，德国政府应继续在欧盟内以明确立场反对加征关税。与其加征关税，不如从双方投资的角度设法解决问题。那些参与海外投资、创造就业机会并与当地企业合作的公司，应该在关税方面享有优惠。德国梅赛德斯—奔驰集团一位发言人表示，“惩罚性关税会长期削弱一个行业的竞争力。”

德国最大交通协会全德汽车俱乐部近日公布的一项调查结果显示，59%的受访德国民众愿意购买中国汽车制造商生产的汽车。在谈及选择中国品牌的原因时，83%的德国受访者认为首要原因是性价比高，另外分别有55%和37%的受访者认为中国电动汽车的创新技术和造型设计很有吸引力。德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔表示，中国在电动汽车、自动驾驶、智能网联等领域处于领先地位，欧洲和中国展开合作才能使双方共同受益。

（本报柏林10月9日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 17 版）

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