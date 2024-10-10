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外交部——

“中国游”升温显示中国吸引力和开放姿态

2024年10月10日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月8日电  （记者冯歆然、刘杨）外交部发言人毛宁8日表示，“中国游”的升温，显示了中国的吸引力和开放姿态。欢迎更多外国朋友来华旅行，欣赏美丽山河，感知魅力中国。

　　当日例行记者会上，有记者问：多家旅游平台数据显示，“十一”假期期间，入境游订单量同比增长六成左右，许多城市成为外国游客的热门目的地。我们也注意到，近期外交部等相关部门持续出台外国人入境便利化措施。发言人有何进一步评论？

　　毛宁表示，“中国游”的升温，显示了中国的吸引力和开放姿态。中国已同24个国家实现全面互免签证，对16个国家实行免签入境政策，对54个国家实行72小时或144小时过境免签，外国游客来华流程不断简化，在华体验不断优化。

　　“据我了解，北京推出了《境外初次来京人员城市服务指南》，系统提供各类生活服务信息。上海在出租车和地铁站配备外卡支付设备。成都、西安等8个城市正试点便利来华人员支付的新举措。”毛宁说。

　　毛宁表示，中国开放的大门会越开越大，出入境便利化水平会不断提升。欢迎更多外国朋友来华旅行，欣赏美丽山河，感知魅力中国。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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