本报记者 申少铁 杨彦帆

在中国红十字会第十二次全国会员代表大会召开之际，习近平总书记致信大会，向全国广大红十字工作者、会员、志愿者致以诚挚问候，并对做好红十字工作提出希望。

习近平总书记的致信在广大红十字工作者、会员、志愿者中引发热烈反响。大家倍感振奋、深受鼓舞，一致认为，总书记的致信饱含亲切关怀与殷切期望，为中国红十字事业高质量发展指明方向、鼓舞干劲，要牢记总书记殷殷嘱托，积极投身红十字事业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业和促进人类和平与进步事业作出新的更大贡献。

习近平总书记在信中指出，中国红十字会是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。新时代新征程，中国红十字会要坚持党的全面领导，聚焦高质量发展，进一步深化改革创新，增强政治性、先进性、群众性，加强公信力建设，提高人道服务能力，积极参与和支持国际人道主义事业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业和促进人类和平与进步事业作出新的更大贡献。

“习近平总书记的致信为中国红十字事业高质量发展指明了前进方向，提供了根本遵循。”中国红十字会党组成员、副会长孙硕鹏表示，我们要认真践行总书记对红十字工作的重要要求，坚持党的全面领导，牢记初心使命、勇担时代重任，聚焦高质量发展，进一步深化改革创新，加强公信力建设，提高人道服务能力，始终胸怀国之大者，把党的中心任务作为红十字事业和红十字工作的主题和方向。适应新形势新任务，进一步提高灾害应急响应能力，加强应急救援区域协作机制建设，积极服务国家应急工作大局。大力开展形式活泼多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，健全应急救护培训长效机制，提升标准化、专业化水平。大力实施人道救助工程，积极助力保障改善民生，参与推动无偿献血，切实保护生命和健康。

“习近平总书记的致信对我们提出了更高要求，指引中国红十字事业高质量发展。”天津市红十字会党组书记、常务副会长韩晓芬说，要提高红十字会人道服务能力，提升救助实力。聚焦群众所需所盼，广泛开展扶贫帮困、助学助孤、助残助老等社会救助活动，做好联系服务群众工作，协助党和政府解决群众急难愁盼问题，让现代化建设成果惠及更多人民。

近年来，中国红十字会加强重点行业领域应急救护培训和急救设备配备，已开展取证培训1526万余人，累计在公共场所配备自动体外除颤仪6.5万余台。“要进一步加强公共场所体外除颤仪配置，强化对群众的应急救护技能培训，让更多人会急救、敢急救。”第四十九届南丁格尔奖获得者、四川大学华西医院护理部主任蒋艳说。

“习近平总书记在信中勉励我们积极参与和支持国际人道主义事业。”中国红十字基金会理事长贝晓超介绍，在中国红十字会总会统一部署下，中国红十字基金会积极参与和支持国际人道主义事业。截至2024年9月，已在60余个国家和地区开展人道主义援助，累计援助款物近3亿元。“要继续推进‘小而美’民生项目建设，聚焦提升基层民众福祉，在促进民间交流和民心相通、服务国家外交大局、推动构建人类命运共同体等方面作出新的更大贡献。”贝晓超说。

习近平总书记强调，希望全国广大红十字工作者、会员、志愿者牢记初心使命，勇担时代重任，在矢志奋斗中书写中国红十字事业高质量发展新篇章。

各地红十字会会员和志愿者队伍不断壮大，在救护培训、城市志愿服务等方面发挥了重要作用。习近平总书记的致信，让张家口市红十字应急救援队队长李铁维备受鼓舞：“习近平总书记的致信为我们指明了方向。我们作为红十字救援队，要增强政治性、先进性、群众性，提高人道服务能力，努力做让党放心的红十字志愿服务组织。”

在山西，南丁格尔志愿护理服务队成立以来，已开展护理服务活动超4万次。近年来，山西医科大学第二医院护理部主任张颖惠致力于志愿服务活动，带领团队走进社区、家庭，传播健康理念。“习近平总书记的致信，让我深感使命光荣、责任重大。”张颖惠表示，作为第四十九届南丁格尔奖获得者，要始终秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力推动护理服务向专业化方向发展，继续带动志愿护理服务队深入基层开展帮扶活动。

青少年作为红十字志愿者群体中占比最大的人群，在红十字工作中发挥着重要作用。四川省红十字会正在筹备建立省级青年网络，深化高校间的合作机制。“作为红十字青少年志愿者，我们将践行习近平总书记对红十字工作的重要要求和对青年的殷切期望，在红十字事业的广阔舞台上绽放更加绚烂的光彩。”电子科技大学红十字会学生分会会长乌兰其其格说。

“我们作为红十字会会员，要努力践行‘人道、博爱、奉献’的红十字精神。”成都康弘药业集团股份有限公司副总裁宋梅说，医药企业与人民健康息息相关，除了要努力研发和生产高质量的药品，还应通过企业力量，回馈社会，积极参与公益事业，支持关爱弱势群体、支持基层医疗建设、开展健康科普讲座以及进行资金、药品、物资等捐助。

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 03 版）

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